Саме тому важливо знати, у яких продуктах її найбільше і що допоможе зменшити її споживання. Розповідаємо вам про це.

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Як зменшити споживання солі

Сіль складається з хлориду та натрію, надмірне споживання яких може викликати проблеми з самопочуттям. Тому на добу не варто їсти понад 500 міліграмів або ¼ чайної ложки солі. Це норма, яка сприяє скороченню м'язів і підтримує здорові імпульси.

Якщо вживати речовини більше, то можуть бути різноманітні наслідки для організму: гіпертонія, збільшення ризиків інсульту, проблеми з серцем, судинами, нирками. Щоб уникнути цього, краще не споживати у великих кількостях наступні продукти:

  • чипси та снеки;
  • соуси;
  • сосиски;
  • напівфабрикати;
  • хліб;
  • в'ялене чи копчене м'ясо;
  • овочеві соки;
  • консервацію.


Будьте обережні з сіллю / Фото Pexels

Окрім цього, дієтологиня Ольга Безугла поділилась рекомендаціями, які сприятимуть суттєвому зниженню кількості вживаної солі у вашому щоденному раціоні:

  • не досолюйте приготовані страви;
  • коли купуєте овочі (свіжі, заморожені чи консервовані), звертайте увагу на ті, які мають низький вміст натрію та солі;
  • обмежте використання солі під час приготування їжі, замінивши її на перець чи інші трави/спеції;
  • якщо харчуєтесь у ресторані, то попросіть соуси й заправки подавати окремо, після чого замініть їх на олію чи використайте менше.