Саме тому важливо знати, у яких продуктах її найбільше і що допоможе зменшити її споживання. Розповідаємо вам про це.
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Як зменшити споживання солі
Сіль складається з хлориду та натрію, надмірне споживання яких може викликати проблеми з самопочуттям. Тому на добу не варто їсти понад 500 міліграмів або ¼ чайної ложки солі. Це норма, яка сприяє скороченню м'язів і підтримує здорові імпульси.
Якщо вживати речовини більше, то можуть бути різноманітні наслідки для організму: гіпертонія, збільшення ризиків інсульту, проблеми з серцем, судинами, нирками. Щоб уникнути цього, краще не споживати у великих кількостях наступні продукти:
- чипси та снеки;
- соуси;
- сосиски;
- напівфабрикати;
- хліб;
- в'ялене чи копчене м'ясо;
- овочеві соки;
- консервацію.
Будьте обережні з сіллю / Фото Pexels
Окрім цього, дієтологиня Ольга Безугла поділилась рекомендаціями, які сприятимуть суттєвому зниженню кількості вживаної солі у вашому щоденному раціоні:
- не досолюйте приготовані страви;
- коли купуєте овочі (свіжі, заморожені чи консервовані), звертайте увагу на ті, які мають низький вміст натрію та солі;
- обмежте використання солі під час приготування їжі, замінивши її на перець чи інші трави/спеції;
- якщо харчуєтесь у ресторані, то попросіть соуси й заправки подавати окремо, після чого замініть їх на олію чи використайте менше.