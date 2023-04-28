Саме тому важливо знати, у яких продуктах її найбільше і що допоможе зменшити її споживання. Розповідаємо вам про це.

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Як зменшити споживання солі

Сіль складається з хлориду та натрію, надмірне споживання яких може викликати проблеми з самопочуттям. Тому на добу не варто їсти понад 500 міліграмів або ¼ чайної ложки солі. Це норма, яка сприяє скороченню м'язів і підтримує здорові імпульси.

Якщо вживати речовини більше, то можуть бути різноманітні наслідки для організму: гіпертонія, збільшення ризиків інсульту, проблеми з серцем, судинами, нирками. Щоб уникнути цього, краще не споживати у великих кількостях наступні продукти:

чипси та снеки;

соуси;

сосиски;

напівфабрикати;

хліб;

в'ялене чи копчене м'ясо;

овочеві соки;

консервацію.



Будьте обережні з сіллю / Фото Pexels

Окрім цього, дієтологиня Ольга Безугла поділилась рекомендаціями, які сприятимуть суттєвому зниженню кількості вживаної солі у вашому щоденному раціоні: