Як прибрати поганий запах з взуття: дієві поради, якими варто скористатися

Взуття з неприємним запахом – доволі розповсюджена проблема. Запах утворюється від бактерій, які залишаються на взутті. Розповідаємо вам кілька дієвих порад, які допоможуть позбутися смердючого запаху.

Наші ступні мають тисячі потових залоз. І хоча сам піт не має запаху, втім вологе взуття, яке не провітрюється – це ідеальне середовище для зростання бактерій та грибків.

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Бактерії виробляють відходи органічних кислот, які погано пахнуть. Навіть при гарній гігієні ніг, бактерії все одно залишаються у взутті, залишаючи неприємний запах. Тому час від часу важливо чистити взуття і черевики, щоб прибрати сморід.

Про те, як прибрати поганий запах із взуття розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Що потрібно для чистки взуття

Пральна машина або раковина;

Розпилювач;

Харчова сода;

Пральний порошок;

Дезінфікуючий засіб для прання;

Оцет;

Кукурудзяний крохмаль;

Дезінфекційний спрей на фенольній основі;

Бавовняні шкарпетки;

Тканина з мікрофібри.

Зробіть поглиначі запахів із харчової соди

Змішайте півсклянки харчової соди та півсклянки кукурудзяного крохмалю. Використовуючи ложку, вилийте суміш у дві бавовняні шкарпетки. Зав’яжіть шкарпетки й залиште їх у взутті на ніч. Кожного місяця повторюйте цей метод.

Нейтралізуйте бактерії оцтом

У пропорції 1:1 змішайте оцет та воду у пульверизаторі. Оббризкуйте внутрішню частину взуття кожного разу після носіння. Помістіть взуття в добре провітрювальне місце.

Помийте взуття

Спортивне взуття добре піддається пранню в пральній машинці або вручну. Помістіть взуття у пральну машинку на делікатний резим, попередньо знявши устілки та шнурки. Поперіть їх вручну або замініть на нові.

Дезінфекуйте взуття

Черевики з підкладкою з овчини не можна прати в машині, але ви все одно можете вбити бактерії, що залишилися всередині.

Змішайте розчин води та соснової олії або дезінфікуючого засобу, дотримуючись інструкцій на етикетці.

Зануріть тканину з мікрофібри в суміш і відіжміть її, поки вона не стане вологою. Обережно потріть внутрішню частину взуття. Дайте взуттю добре висохнути.

Використовуйте ефірні олії

Ефірні олії чайного дерева, гвоздики і кедра мають протигрибкові властивості, допомагають дезінфікувати взуття.

Змішайте кілька крапель ефірної олії з водою у пульверизаторі. Накрийте зовнішню частину взуття старою тканиною, щоб захистити її від бризок, які можуть залишити плями. Розпорошіть спрей на внутрішню частину взуття та дайте йому добре висохнути.