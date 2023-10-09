Харчова сода вже давно відома своєю універсальністю та ефективністю, втім, ви точно не знаєте про деякі незвичні способи її використання. Ця речовина є особливо корисною через те, що вона дешева та нешкідлива для домашніх улюбленців та дітей.

Цікаво Як відчистити від накипу електричний чайник: покрокова інструкція

Видаліть плями

Ви могли й не підозрювати про це, та звичайна харчова сода може відчищати плями не гірше за порошок чи мийний засіб. Її можна використати для того, щоб видалити бруд з підлоги і не залишити на ній подряпин. Для цього розведіть пів склянки харчової соди на відро теплої води та мийте нею підлогу, поки вона не стане блискучою.

Підійде сода і для миття посуду: тарілок, каструль та сковорідок. Для цього додайте дві столові ложки соди до вашого звичного засобу для миття посуду, і ви швидко помітите, що він став набагато більш ефективним.

Зробіть зубну пасту

Якщо ви не хочете використовувати зубну пасту з магазину, ви цілком можете зробити домашній аналог з використанням соди. Для цього вам потрібно змішати харчову соду з 3-відсотковим розчином перекису водню. Якщо ви хочете, щоб отримана паста мала приємний запах, ви можете додати до неї м'ятну ефірну олію.

Освіжіть свій матрац

Якщо ви відчуваєте, що через постійне використання на вашому матраці залишаються деякі неприємні запахи, вам також може допомогти сода. Для цього способу матрац навіть не потрібно знімати з ліжка та прати. Під час зміни постільної білизни просто посипте його тонким шаром соди та залиште на годину.

Ця речовина вбере усі сторонні запахи, тож потім соду потрібно прибрати за допомогою сухої тканини.

Почистьте свою посудомийну машину

Через постійні миття посуду ваша посудомийка може забруднитися та виділяти неприємний запах. Для того, щоб позбутися його, вам просто потрібно засипати соду у порожню машину та запустити її на цикл полоскання.



Сода може безпечно очистити побутові прилади / Фото Pexels​

Посипте доріжки

Цей спосіб використання соди особливо корисний взимку, коли через ожеледицю доріжки стають слизькими. Ви можете посипати їх содою чи сіллю, і ділянки дороги вже не будуть такими небезпечними.