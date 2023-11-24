Що робити, коли не можете заснути: 5 дієвих технік

Безсоння – це проблема, з якою доводилося стикатися дуже багатьом людям. Тим часом тривала відсутність якісного відпочинку може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям та підвищення рівня стресу.

Майже кожна людина знайома з цим неприємним відчуттям, коли ви намагаєтеся заснути, проте нічого не виходить. Тож замість того, щоб годинами лежати в ліжку, ви можете спробувати кілька простих технік, які допоможуть знову поринути у сон.

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Контрольоване дихання

Так, це може здатися дуже простим та очевидним, та звичайне повільне, глибоке дихання може занурити ваше тіло у стан релаксації та допомогти заснути.

Для того, щоб використати цю техніку, вам потрібно дотримуватися наступних кроків.

Покладіть одну руку на живіт, а іншу на груди.

Повільно вдихайте, намагаючись направити дихання глибоко в живіт. Тим часом рука на животі повинна повільно підійматися, а та, що лежить на грудях – залишатися майже нерухомою.

М'яко видихніть, щоб рука на животі поступово опустилася.

Вам знадобиться повторити цю вправу кілька разів – поки ви не відчуєте, що нарешті готові заснути.



Глибоке дихання може допомогти заснути / Фото Pexels

Медитація сканування тіла

Різноманітні практики медитації допомагають багатьом людям та сприяють їхньому психічному та фізичному благополуччю. А сканування тіла – це один з різновидів медитації, який передбачає спрямування уваги на різні частини тіла.

Перша за все ляжте на ліжко на спину, а руки складіть з боків. Кілька хвилин намагайтеся контрольовано дихати, а після цього зверніть увагу на відчуття у ногах. Не намагайтеся визначити, хороші вони чи погані.

Під час глибокого дихання уявіть, що воно доходить аж до ваших ніг. Під час видиху ваші стопи мають розслабитися, так само як щиколотки та литки.

Потім поступово переміщайте увагу вгору, поки не досягнете голови. Завершіть практику глибоким і спокійним диханням.

Візуалізація

Візуалізація – це техніка, під час якої ви уявляєте спокійні сцени, що спонукатимуть ваше тіло до повного розслаблення.

Для цього вам варто лягти у зручне для вас положення та закрити очі. Кілька хвилин контрольовано дихайте, а після цього уявіть себе у сцені, яка вас заспокоює та розслабляє – наприклад, на пляжі.

Намагайтеся придумати у голові якомога більше приємних деталей та максимально розслабити своє тіло.