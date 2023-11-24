Здорове харчування дуже важливе, та більшість продуктів можуть вписатися у нього, якщо споживати їх з розумом та обмежено. Тож навіть якщо ви зрідка п'єте вино, ви можете отримати від нього певні переваги – наприклад, для серця, кишківника і настрою. Дієтологиня Джессіка Болл поділилася рейтингом видів алкоголю, які можуть призвести до похмілля наступного ранку.

Цікаво Ця несподівана звичка погіршує ваш метаболізм та змушує набирати кілограми

Найкращий алкоголь для запобігання похмілля

Усі люди мають різну толерантність до алкоголю, і деякі люди навіть можуть зовсім по-різному реагувати на одні й ті самі напої. Окрім того, на наявність похмілля на наступний ранок впливає також і те, чи ви вживаєте закуски разом з алкоголем.

На те, чи спричинить алкоголь похмілля, впливає кількість у ньому етилового спирту, також відомого як етанолу – саме ця речовина утворюється в процесі бродіння та визначає міцність напою. Та окрім етанолу у алкоголі можна знайти й інші речовини – конгенери.

І їх кількість і тип можуть суттєво вплинути на ваше самопочуття після споживання алкоголю.

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі.

Отож, серед факторів, які вплинуть на наявність похмілля, звісно ж, є кількість випитого алкоголю, незалежно від його типу. Та якщо ви хочете почуватися якнайкраще, вам варто обрати напій, у якому найменша кількість конгенерів метанолу у міліграмах на літр.



Деякий алкоголь спричиняє дуже серйозне похмілля / Фото Pexels

До цього алкоголю належить:

пиво;

вино;

горілка.

Алкоголь, який не запобігає похміллю

Якщо у алкоголі є більша кількість конгенерів, це не завжди означає, що ви матимете гірше похмілля, проте дослідження показують, що це один з факторів, який впливає на це.

Отож, найбільше конгенерів міститься у такому алкоголі:

бренді;

віскі;

кріплене вино.

Та найгірший алкоголь, який точно спричинить похмілля, адже містить дуже багато конгенерів пропанолу, є ром.