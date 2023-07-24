Це допоможе зберегти овочі свіжими: прості способи

Після покупки овочів більшість людей просто кладуть їх до холодильника. Ви можете бути переконані, що це найкращий спосіб залишити продукти свіжими, проте він підходить не для всіх овочів.

Якщо ви хочете якомога довше тримати свої овочі свіжими, вам потрібно знати, як правильно зберігати різні їхні види. Деякі з них і правда краще покласти до холодильника, інші потрібно тримати у воді чи в сухому і холодному місці.

Цікаво Ці кімнатні рослини покращать здоров'я і самопочуття

Як правильно зберігати овочі

Якщо ви придбали в магазині зелень, не кладіть її відразу до холодильника. Такі продукти краще спершу промити, а потім загорнути в паперовий чи кухонний рушник. Так можна обробити салат, листкову капусту, шпинат, петрушку та кріп.

Щоб зекономити час, спробуйте мити усю зелень відразу ж після того, як купуєте її. Також полоскати потрібно навіть ті продукти, які вже були попередньо вимиті.

Натомість спаржу тримати варто в холодильнику. Стебла мають залишатися вологими; для цього ви можете або обгорнути їх вологим рушником, або покласти стебла в склянку з водою.

Коренеплоди та кабачки експерти радять зберігати у прохолодному й темному місці, але не в холодильнику. Підійде шафа або погріб. Там також можна зберігати цибулю, часник, батат, картоплю та гарбуз.



Картоплю потрібно зберігати в темному місці / Фото Pexels

А ось помідори варто тримати за кімнатної температури, щоб вони стали кращими на смак. Після того, як вони достигнуть, їх можна перекласти до холодильника.

Зверніть увагу і на те, що овочі потрібно зберігати окремо від фруктів – це дозволить уникнути занадто швидкого дозрівання. Якщо ж ви не можете з'їсти усі ваші овочі відразу, спробуйте їх заморозити; це швидкий та простий спосіб зберегти усі корисні речовини.

Більшість овочів перед замороженням необхідно бланшувати – варити цілий чи нарізаний овоч протягом 1 – 2 хвилин, а згодом помістити в холодну воду, щоб зупинити процес варіння. Заморожені овочі можна зберігати протягом року.