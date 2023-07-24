Это поможет сохранить овощи свежими: простые способы

После покупки овощей большинство людей просто кладут их в холодильник. Вы можете быть убеждены, что это самый лучший способ оставить продукты свежими, однако он подходит не для всех овощей.

Если вы хотите подольше держать свои овощи свежими, вам нужно знать, как правильно хранить различные их виды. Некоторые из них действительно лучше положить в холодильник, другие нужно держать в воде или в сухом и холодном месте.

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Как правильно хранить овощи

Если вы приобрели в магазине зелень, не кладите ее сразу в холодильник. Такие продукты лучше сначала промыть, а затем завернуть в бумажное или кухонное полотенце. Так можно обработать салат, капусту, шпинат, петрушку и укроп.

Чтобы сэкономить время, попробуйте мыть всю зелень сразу же после того, как приобретаете ее. Также полоскать нужно даже те продукты, которые уже были предварительно вымыты.

Вместо этого спаржу держать следует в холодильнике. Стебли должны оставаться влажными; для этого вы можете либо обернуть их влажным полотенцем, либо положить стебли в стакан с водой.

Корнеплоды и кабачки эксперты советуют хранить в прохладном и темном месте, но не в холодильнике. Подойдет шкаф или погреб. Там также можно хранить лук, чеснок, батат, картофель и тыкву.



Картофель нужно хранить в темном месте / Фото Pexels

А вот помидоры следует держать при комнатной температуре, чтобы они стали лучше по вкусу. После того, как они созреют, их можно переложить в холодильник.

Обратите внимание и на то, что овощи нужно хранить отдельно от фруктов – это позволит избежать слишком быстрого созревания. Если вы не можете съесть все ваши овощи сразу, попробуйте их заморозить; это быстрый и простой способ сохранить все полезные вещества.

Большинство овощей перед заморозкой необходимо бланшировать – варить целый или нарезанный овощ в течение 1 – 2 минут, а затем поместить в холодную воду, чтобы остановить процесс варки. Замороженные овощи можно хранить в течение года.