Ці 5 неочікуваних змін у способі життя гарантують вам довголіття

Звісно, ваші звички дуже сильно впливає на ваше здоров'я та потенційно на тривалість життя. Та деякі зміни у харчування та щоденній рутині можуть зробити дива з вашим організмом.

Шлях до довголіття може бути непростим, адже чимало людей страждають від хронічних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Та лікар Ерік Берг переконаний, що ви можете усунути зі свого життя деякі ризики.

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Низьковуглеводна дієта

Доктор Берг переконаний, що найкраще, що ви можете зробити для свого організму – це притимуватися кетогенної дієти, тобто такої, яка містить менше вуглеводів.

Хоча вуглеводи у формі цілозернових продуктів часто вважають корисними для здоров'я, вони все одно можуть підвищувати рівень цукру в крові.

Відмова від перекусів

Один з найкращих способів приймати їжу – це снідати, обідати та вечеряти, проте не перекушувати між цими прийомами їжі. Саме так ви зможете обмежити шкідливі продукти, які чимало людей споживають чи не щодня.

Не забувайте також про графік і намагайтеся щодня харчуватися в один і той самий час.

Не обмежуйте холестерин

Вам може здатися, що тримати холестерин на низькому рівні – це чудовий спосіб вберегтися від серцево-судинних хвороб та уникнути однієї з основних причин смертності.

Проте лікар переконаний, що люди, які мають високий рівень холестерину, живуть довше за тих, які підтримують його низьким. Річ у тому, що холестерин бере участь у багатьох важливих процесах, зокрема і у виробництві вітаміну А та кортизолу – а цей гормон потрібний для боротьби зі стресом та усунення запалення.



Холестерин може бути корисним для організму / Фото Pexels

Їжте багато овочів

Так, зараз ви точно будете здивовані – фрукти та овочі не однаково корисні для організму. Фрукти багаті на фруктозу, яка також може підвищувати рівень цукру в крові та зрештою навіть створити стійкість до інсуліну.

А ось овочі також можуть дати вам чимало вітамінів, проте не впливають на рівень цукру. Окрім того, у овочах є чимало магнію та калію, які є двома ключовими мінералами, які допомагають розв'язати проблему резистентності до інсуліну.

Вправи

Фізичні вправи дуже важливі як для загального здоров'я, так і для покращення рівня цукру. Якщо ви поєднаєте вправи з усіма іншими порадами доктора Берга, ви точно проживете довше.