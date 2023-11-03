Эти 5 неожиданных изменений в образе жизни гарантируют вам долголетие

Конечно, ваши повадки очень сильно влияют на ваше здоровье и потенциально на продолжительность жизни. И некоторые изменения в питании и ежедневной рутине могут совершить чудеса с вашим организмом.

Путь к долголетию может быть непростым, ведь многие страдают от хронических заболеваний и других проблем со здоровьем. И врач Эрик Берг убежден, что вы можете устранить из своей жизни некоторые риски.

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Низкоуглеводная диета

Доктор Берг убежден, что самое лучшее, что вы можете сделать для своего организма – это притимываться кетогенной диеты, то есть такой, которая содержит меньше углеводов.

Хотя углеводы в форме целозерных продуктов часто считают полезными для здоровья, они все равно могут повышать уровень сахара в крови.

Отказ от перекусов

Один из лучших способов принимать пищу – завтракать, обедать и ужинать, однако не перекусывать между этими приемами пищи. Именно так вы сможете ограничить вредные продукты, которые многие потребляют ежедневно.

Не забывайте также о графике и старайтесь каждый день питаться в одно и то же время.

Не ограничивайте холестерин

Вам может показаться, что держать холестерин на низком уровне – это отличный способ уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний и избежать одной из основных причин смертности.

Однако врач убежден, что люди, имеющие высокий уровень холестерина, живут дольше тех, кто поддерживает его низким. Дело в том, что холестерин принимает участие во многих важных процессах, в том числе и в производстве витамина А и кортизола – а этот гормон нужен для борьбы со стрессом и устранения воспаления.



Холестерин может быть полезным для организма / Фото Pexels

Ешьте много овощей

Да, сейчас вы точно будете удивлены – фрукты и овощи не одинаково полезны для организма. Фрукты богаты фруктозой, которая также может повышать уровень сахара в крови и в конечном счете даже создать устойчивость к инсулину.

А вот овощи тоже могут дать вам немало витаминов, однако не влияют на уровень сахара. Кроме того, в овощах есть немало магния и калия, которые являются двумя ключевыми минералами, которые помогают решить проблему резистентности к инсулину.

Упражнения

Физические упражнения очень важны как для здоровья, так и для улучшения уровня сахара. Если вы соедините упражнения со всеми другими советами доктора Берга, вы точно проживете подольше.