Зменште калорії в раціоні непомітно: секрети дієтологині

Якщо ви прагнете схуднути чи слідкувати за тим, щоб ваш раціон був збалансованим, вам варто хоча б приблизно знати, скільки калорій ви споживаєте та за потреби зменшити цю кількість. І зробити це можна дуже легко, не погіршуючи якість вашого меню.

Під час споживання їжі найбільш важлива не стільки кількість калорій, скільки їх якість. Ви можете наїстися, споживаючи 1800 – 2000 калорій на день, але також ви можете відчувати себе голодними, якщо отримаєте ту саму кількість калорій у не надто поживних продуктах. Про те, як непомітно знизити кількість калорій у раціоні, розповіла дієтологиня Олеся Добрянська.

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Контроль жирів

На здоровому харчуванні вам може здатися, що споживати багато горіхів чи сиру – це хороша ідея, адже ці продукти багаті на вітаміни та мінерали. Втім, не варто забувати, що і в горіхах, і в сирі міститься досить багато калорій, тож якщо ви хочете схуднути та зменшити кількість калорій у раціоні, вам варто слідкувати за тим, скільки цих продуктів ви споживаєте.

Та це не значить, що вам потрібно відмовитися від, наприклад, сиру – натомість ви зможете зменшити калорійність сиру для намазки, змішавши одну столову ложку фети чи крем-сиру з 150 грамами кисломолочного сиру та петрушкою чи кропом. Горіхові пасти ж варто обмежити і вживати винятково у якості десерту (тим часом свіжі горіхи можна їсти по жмені щодня).



Жирна їжа може завадити схудненню / Фото Pexels

Зменште рідкі калорії

Часто люди думають про їжу, яку вони споживають, та забувають про те, що у напоях також є калорії. Наприклад, 250 мілілітрів солодкої газованої води – це 250 кілокалорій.

ВООЗ визначила газовані напої, соки та фреші основною причиною ожиріння, адже у цих напоях майже немає клітковини, але вони швидко підвищують цукор в крові. Окрім того, фруктові кислоти підвищують ваш апетит, тож їх важко сприймати за їжу.

Чимало калорій містяться у напоях / Інстаграм Олесі Добрянської

Зважайте й на чай з цукром – якщо ви споживаєте його тричі на день – це додаткові 300 кілокалорій до раціону. Такі ж некорисні й усі добавки до кави – молоко, вершки та цукор.

Їжте більше фруктів

Фрукти – це чудовий спосіб замінити цукор та мед у вашому меню. Не варто надто захоплюватися й сухофруктами, адже вони, хоч і можуть містити досить багато вітамінів та мінералів, також мають високу калорійність, і часто їх також вимочують у глюкозному сиропі.