Уменьшите калории в рационе незаметно: секреты диетолога

Если вы хотите похудеть или следить за тем, чтобы ваш рацион был сбалансирован, вам стоит хотя бы примерно знать, сколько калорий вы потребляете и при необходимости уменьшить это количество. И сделать это можно очень легко, не ухудшая качество вашего меню.

При потреблении пищи наиболее важно не столько количество калорий, сколько их качество. Вы можете наесться, потребляя 1800 – 2000 калорий в день, но также вы можете чувствовать себя голодными, если получите то же количество калорий в не слишком питательных продуктах. О том, как незаметно снизить количество калорий в рационе, рассказала диетолог Олеся Добрянская.

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Контроль жиров

На здоровом питании вам может показаться, что употреблять много орехов или сыра – это хорошая идея, ведь эти продукты богаты витаминами и минералами. Впрочем, не стоит забывать, что и в орехах, и в сыре содержится достаточно много калорий, поэтому если вы хотите похудеть и снизить количество калорий в рационе, вам следует следить за тем, сколько этих продуктов вы потребляете.

Но это не значит, что вам нужно отказаться от, например, сыра – вместо этого вы сможете уменьшить калорийность сыра для намазки, смешав одну столовую ложку феты или крем-сыра со 150 граммами кисломолочного сыра и петрушкой или укропом. Ореховые пасты же следует ограничить и употреблять исключительно в качестве десерта (в это время свежие орехи можно есть по горсти ежедневно).



Жирная еда может помешать похудению / Фото Pexels

Уменьшите жидкие калории

Часто люди думают о еде, которую они потребляют, и забывают, что в напитках также есть калории. Например, 250 миллилитров сладкой газировки – это 250 килокалорий.

ВОЗ определила газированные напитки, соки и фреши основной причиной ожирения, ведь в этих напитках почти нет клетчатки, но быстро повышают сахар в крови. Кроме того, фруктовые кислоты повышают ваш аппетит, поэтому их трудно воспринимать как пищу.

Многие калории содержатся в напитках / Инстаграм Олеси Добрянской

Учитывайте и чай с сахаром – если вы потребляете его трижды в день – это дополнительные 300 килокалорий к рациону. Такие же бесполезные и все добавки кофе – молоко, сливки и сахар.

Ешьте больше фруктов

Фрукты – это отличный способ заменить сахар и мед в вашем меню. Не стоит слишком увлекаться и сухофруктами, ведь они хотя и могут содержать достаточно много витаминов и минералов, также имеют высокую калорийность, и часто их также вымачивают в глюкозном сиропе.