Ці 4 прості звички допоможуть ніколи не хворіти восени

Зміна сезону та погоди може принести чимало стресу для вашого організму. Імунітет ослаблюється, і ви можете підхопити неприємну застуду чи іншу хворобу. Та уникнути цього простіше, ніж ви думали.

Звісно, ваші звички дуже сильно впливають на стан здоров'я, імунітет, якість сну тощо. Особливо важливо слідкувати за ними у сезон, коли підхопити застуду так легко. Всього кілька змін у вашому щоденному розпорядку допоможуть вам вберегти себе.

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Їжте зелені овочі

Найкориснішими для вас овочами восени можуть стати звичайні зелені листові овочі. Вони багаті вітамінами та допомагають підтримувати не тільки збалансоване здорове харчування, але й вашу імунну систему. Деякі дослідження на мишах показали, що споживання зелених овочів і справді посилює роботу деяких білків на клітинній поверхні, що потрібні для злагодженої роботи імунітету.

Отримуйте більше вітаміну D

Виявляється, чимало людей протягом дня не отримують необхідну їм дозу вітаміну D, а його дефіцит може призвести до поганого росту кісток, серцево-судинних проблем та слабкої імунної системи.

Лікарка Дебора Вілсон стверджує, що для покращення рівня вітаміну D в організмі вам варто додати до раціону деякі продукти, зокрема яєчні жовтки, гриби, лосось, яловичу печінку та консервований тунець.

Більше рухайтеся

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Так, це може прозвучати банально, та одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для своєї імунної системи – це займатися спортом та багато рухатися. Якщо ваші тренування стануть регулярними, це допоможе вам підтримувати себе у формі та значно знизить ризик захворювань.

Одне з досліджень показало, що фізичні вправи також можуть зменшувати запалення та фізичні захворювання, знижувати рівень стресу та прискорювати циркуляцію білих кров'яних тілець.



Тренування дуже корисні для підтримання імунітету / Фото Pexels​

Висипайтеся

Ви могли про це й не підозрювати, проте достатній сон надзвичайно важливий, коли мовиться про ваше здоров'я та здатність імунітету боротися з вірусами та хворобами.

Учасники одного дослідження, що протягом двох тижнів спали щонайменше по вісім годин, показали кращу здатність боротися з вірусами за тих, хто цього не робив.