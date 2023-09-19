Эти 4 простые привычки помогут никогда не болеть осенью

Смена сезона и погоды может принести немало стресса для вашего организма. Иммунитет ослабляется, и вы можете подхватить неприятную простуду или другую болезнь. Но избежать этого проще, чем вы думали.

Конечно, ваши привычки очень сильно влияют на состояние здоровья, иммунитет, качество сна и так дальше. Особо важно следить за ними в сезон, когда подхватить простуду так легко. Всего несколько изменений в вашем ежедневном распорядке помогут вам уберечь себя.

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Ешьте зеленые овощи

Самыми полезными для вас овощами осенью могут стать обычные зеленые листовые овощи. Они богаты витаминами и помогают поддерживать не только сбалансированное здоровое питание, но и вашу иммунную систему. Некоторые исследования на мышах показали, что потребление зеленых овощей действительно усиливает работу некоторых белков на клеточной поверхности, которые нужны для слаженной работы иммунитета.

Получайте больше витамина D

Оказывается, многие люди в течение дня не получают необходимую им дозу витамина D, а его дефицит может привести к плохому росту костей, сердечно-сосудистым проблемам и слабой иммунной системе.

Врач Дебора Уилсон утверждает, что для улучшения уровня витамина D в организме вам следует добавить в рацион некоторые продукты, в частности яичные желтки, грибы, лосось, говяжью печень и консервированный тунец.

Больше двигайтесь

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Да, это может прозвучать банально, и одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для своей иммунной системы – это заниматься спортом и много двигаться. Если тренировки станут регулярными, это поможет вам поддерживать себя в форме и значительно снизит риск заболеваний.

Одно из исследований показало, что физические упражнения также могут уменьшать воспаление и физические заболевания, снижать уровень стресса и ускорять циркуляцию белых кровяных телец.



Тренировки очень полезны для поддержания иммунитета / Фото Pexels

Высыпайтесь

Вы могли об этом и не подозревать, однако достаточный сон очень важен, когда говорится о вашем здоровье и способности иммунитета бороться с вирусами и болезнями.

Участники одного исследования, которые в течение двух недель спали по меньшей мере по восемь часов, показали лучшую способность бороться с вирусами за тех, кто этого не делал.