Ви цього не знали: ось що зміцнить м'язи та покращить сон

Для гарного самопочуття потрібно займатися спортом хоча б кілька разів на тиждень. Проте якщо вам набридли звичайні вправи, спробуйте впровадити у свій розпорядок цю нову звичку, і ви відразу помітите її користь.

Експерти переконані, що одним з найкращих для фізичного здоров'я видів спорту є плавання. І літо – найкращий час, щоб нарешті почати ним займатися. Ви, певно, й не здогадувалися, проте плавання може не тільки допомогти схуднути, але і покращити психічний стан та налагодити сон.

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Чим корисне плавання

Лікарі радять людям у віці від 19 до 64 років займатися помірною аеробікою чи іншими спортивними вправами хоча б 150 хвилин на тиждень. Плавання – один з найпростіших способів, яким ви можете підтримувати свої м'язи сильними й гнучкими.

Цей вид спорту забезпечує тренування усього тіла, адже під час плавання людина повинна згинати лікті, коліна, напружувати м'язи рук, ніг та живота. Окрім того, ця звичка може допомогти вам, якщо ви страждаєте від проблем з серцево-судинною системою. Кардіотренування залучають серце, легені та кровоносну систему.

Останні дослідження показали, що чоловіки плавці набагато менше схильні до смертності від усіх причин, ніж ті, хто ведуть малорухливий спосіб життя. Також плавання може знизити артеріальний тиск, збільшити місткість легень та покращити контроль дихання. Це може бути корисним для людей, які хворіють на астму.



Плавання допомагає зміцнити серцево-судинну систему / Фото Pexels​

Окрім того, плавання – це також один з небагатьох видів спорту, який рекомендований і корисний для вагітних. Вода легко втримує додаткову вагу та полегшує біль у животі та суглобах. Та якщо ви ніколи раніше не займалися плаванням, варто спершу проконсультуватися з лікарем щодо нової діяльності.

Ви могли й не підозрювати, але заняття цим видом спорту зменшує симптоми розсіяного склерозу. Учасники експерименту протягом 20 тижнів займалися плаванням і помітили не тільки покращення пам'яті, але і зменшення втоми та депресії.

Спробувати займатися плаванням варто і людям, які страждають від безсоння та перепадів настрою. Дослідження показали, що цей спорт допомагає поліпшити загальний психічний стан та нормалізувати графік сну.