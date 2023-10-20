Кавовий скраб миттєво омолодить шкіру: ось як зробити його вдома

Якщо ви думаєте про те, що хочете купити собі новий скраб, краще зупиніться та заощадьте гроші. Ви легко можете зробити його вдома з інгредієнтів, які знайдуться у коморі.

Ви могли й не підозрювати про те, наскільки кава насправді корисна для вашої шкіри. Та для того, щоб максимально використати її цілющі властивості, ви можете приготувати неймовірний і дешевий скраб для лиця та тіла. Про те, як це правильно зробити, розповіла експертка Камрін Рабідо.

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Чим кава корисна для шкіри

Текстура кавової гущі нагадує пісок, тож вона є чудовим інгредієнтом для домашніх скрабів. Саме кавова основа допомагає дбайливо видаляти мертві клітини шкіри та покращувати кровообіг. Водночас кава не шкодить шкірі та дарує їй м'якість та шовковистість.

Окрім того, кава може допомогти тимчасово зменшити прояви целюліту.

Як зробити кавовий скраб

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Для того, щоб виготовити скраб для тіла та лиця, вам знадобляться такі інгредієнти:

пів склянки свіжомеленої кави (може підійти й використана гуща);

пів склянки коричневого цукру;

пів склянки розтопленої кокосової олії;

1 чайна ложка ванільного екстракту.



Зробити кавовий скраб дуже просто / Фото Pexels

Переконайтеся, що ви обрали каву дрібного помолу, інакше вона може бути надто грубою та жорсткою для чутливої і делікатної шкіри.

Для того, щоб приготувати скраб, змішайте каву та цукор, і потім додайте до цієї суміші ванільний екстракт та перемішайте до повного з'єднання продуктів.

Після цього влийте кокосову олію та ще раз змішайте, щоб утворилася густа кавова паста. Нанесіть суміш на обличчя та залиште на кілька хвилин. Ретельно промийте лице та будьте уважні, якщо використовуєте скраб під душем, адже олія у ньому може зробити підлогу злегка слизькою.