Це маленьке насіння насправді є доволі корисним для нашого здоров’я, тож радимо додавати його до їжі, особливо в осінній сезон.

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Вони принесуть користь людям, які хочуть збільшити споживання клітковини, збалансувати рівень цукру в крові, покращити травлення та підвищити почуття ситості під час їжі. Про це розповіла дієтологиня з Техасу Дженна Вольпе.

Допомагає втратити вагу

Дієтологиня та експерт з харчування Кім Калп зазначає, що просте додавання чіа в їжу може наситити організм, а відтак це допоможе знизити вагу, оскільки ви не будете відчувати постійного потягу до їжі.

Дослідження на тваринах показали, що ті, хто їли чіа, втрачали більше вісцерального жиру, ніж ті, хто їх не їли.

Знижує рівень серцево-судинного захворювання

Фахівчиня із харчування Аманда Сауседа каже, що жирні кислоти омега-3 є найкращими жирами для здоров’я серця.

Дослідження показують, що омега-3 можуть знизити ризик ішемічної хвороби серця і знизити рівень тригліцеридів. Насіння чіа містить особливий тип омега-3, який також може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Про це йдеться в метаанілізі 2022 року, опублікованому в журналі Advances in Nutrition.



Насіння чіа є дуже корисним / Фото Pexels

Підтримує здоров'я кісток

У насінні чіа міститься магній, фосфор, кальцій і калій, які відіграють важливу роль у здоров'ї кісток. Дослідження показують, що споживання цих поживних речовин життєво важливе для формування кісток.

Зменшує кількість вільних радикалів та запалення

Вільні радикали – це нестабільні молекули, які виникають внаслідок хімічних змін у клітині. За даними Національного інституту раку, вільні радикали, накопичуючись, можуть пошкодити інші молекули (наприклад, ДНК, білки та ліпіди) та збільшити ризик розвитку раку та інших захворювань.

У насінні чіа міститься багато антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень, які спричинені вільними радикалами. Потужним антиоксидантом є кверцетин, який здатен боротися із запаленням та захищати клітини від пошкоджень окислювального стресу.

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Знижує рівень цукру в крові

Дієтологиня Дженна Вольпе каже, що клітковина, жир і білок, які містяться в насіння чіа – це природний буфер розщеплення вуглеводів. Насіння чіа може збалансувати рівень цукру в крові та знизити глікемічний індекс продуктів, які містять вуглеводи.

Покращує здоров’я кишечника

Насіння корисне для здоров'я травної системи, оскільки містить комбінацію розчинних і нерозчинних волокон, які в результаті полегшують запор.

Розчинна клітковина та поліферноли, які містяться в чіа, діють як пребіотики, живлячи корисні кишкові мікроби, які виробляють речовини, що захищають оболонку кишечника.