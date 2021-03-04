Яка кількість фруктів та овочів впливає на тривалість життя: результати дослідження

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Дієта, багата фруктами та овочами, допомагає знизити ризик численних хронічних захворювань, які є основними причинами смерті, включаючи серцево-судинні захворювання і рак. Проте, за даними Американських центрів по контролю і профілактиці захворювань, тільки кожен десятий дорослий вживає достатню кількість рослинної їжі.



3 порції овочів і 2 порції фруктів асоціюються з довголіттям / Фото Pexels

Донг Д. Ван, епідеміолог, дієтолог і член медичного факультету Гарвардської медичної школи разом з колегами проаналізували дані декількох досліджень, які тривали впродовж 30 років та виявили, що:

Споживання 5 порцій фруктів і овочів в день пов'язано з найнижчим ризиком смерті. Зокрема дослідження зафіксувало скорочення ризику розвитку хвороб серця та інсульту; нижчий ризик смерті від раку та нижчий ризик смерті від респіраторних захворювань.

Зокрема дослідження зафіксувало скорочення ризику розвитку хвороб серця та інсульту; нижчий ризик смерті від раку та нижчий ризик смерті від респіраторних захворювань. Вживання більшої кількості рослинної їжі (6 порцій та більше) не продемонструвало додаткових переваг.

додаткових переваг. Вживання двох порцій фруктів і трьох порцій овочів в день були пов'язані з високими показниками довголіття.

Не всі рослинні продукти володіють однаковими перевагами для здоров'я. Наприклад, крохмалисті овочі, такі як горох і кукурудза, картопля, а також фруктові соки не пов'язані зі зниженням ризику смерті або з профілактикою специфічних хронічних захворювань.

Наприклад, крохмалисті овочі, такі як горох і кукурудза, картопля, а також фруктові соки не пов'язані зі зниженням ризику смерті або з профілактикою специфічних хронічних захворювань. Зелені листові овочі, включаючи шпинат, салат і капусту, а також фрукти й овочі, багаті бета-каротином і вітаміном С (цитрусові, ягоди та морква), показали найбільшу користь. Минулі дослідження показали, що такий ефект досягається завдяки клітковині, якою багаті ці продукти.

Така кількість фруктів та овочів демонструє найбільшу користь з точки зору профілактики основних хронічних захворювань та є відносно доступною для вживання, – зазначають автори дослідження.

Нагадаємо, що згідно з дієтичними нормами, жінки повинні споживати щонайменше 1,5 склянки фруктів та 2,5 склянки овочів щодня. Чоловікам потрібно більше – принаймні 2 склянки фруктів та 3,5 склянки овочів протягом доби.