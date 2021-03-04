Яка кількість фруктів та овочів впливає на тривалість життя: результати дослідження

Джерело:CNN
Американські вчені провели дослідження, яке охоплює дані майже 2 мільйонів дорослих по всьому світу. Аналіз показав, яка кількість фруктів та овочів може допомогти знизити рівень розвитку хвороби Альцгеймера та подовжити тривалість життя. Науковці додали, що при цьому враховуються не вся рослинна їжа.
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Дієта, багата фруктами та овочами, допомагає знизити ризик численних хронічних захворювань, які є основними причинами смерті, включаючи серцево-судинні захворювання і рак. Проте, за даними Американських центрів по контролю і профілактиці захворювань, тільки кожен десятий дорослий вживає достатню кількість рослинної їжі.
3 порції овочів і 2 порції фруктів асоціюються з довголіттям / Фото Pexels
Донг Д. Ван, епідеміолог, дієтолог і член медичного факультету Гарвардської медичної школи разом з колегами проаналізували дані декількох досліджень, які тривали впродовж 30 років та виявили, що:
Така кількість фруктів та овочів демонструє найбільшу користь з точки зору профілактики основних хронічних захворювань та є відносно доступною для вживання, – зазначають автори дослідження.
Нагадаємо, що згідно з дієтичними нормами, жінки повинні споживати щонайменше 1,5 склянки фруктів та 2,5 склянки овочів щодня. Чоловікам потрібно більше – принаймні 2 склянки фруктів та 3,5 склянки овочів протягом доби.