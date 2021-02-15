Чи справді варто їсти супи: нутриціологиня розповіла про користь та шкоду від першої страви
Наука досі не підтвердила, що перші страви й справді позитивно впливають на шлунково-кишковий тракт. Тож, якщо вас переконують, що суп допомагає уникнути гастриту, покращує травлення та захищає слизову оболонку шлунка – не спішіть з висновками та зверніть увагу, що таке харчування теж має кілька особливостей. Про основні з них розповіла нутриціологиня Ольга Дорош.
Джерело:інстаграм Ольга Дорош
Попри переконання, що "тепла перша страва – ключ до здорового життя", супи не є особливою їжею, яка здатна врятувати від захворювань шлунка чи покращити імунітет. Детальніше про користь та шкоду від супів – далі.
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Чи обов‘язково їсти суп
Ні. Жодна дієтологічна організація, офіційні рекомендації США, Британії чи МОЗ України не стверджують, що "потрібно" чи "варто". Якщо хочете їсти суп – їжте, однак, якщо не любите їх – теж нічого страшного.
Чи є суп профілактикою гастриту
Ні. Суп ніяким чином не профілактує гастрит чи інші проблеми із ШКТ та ніяк не захищає слизову шлунку. Суп навпаки може стимулювати гастрит, підвищуючи кислотність. Тут в поміч прийдуть жирні бульйони, борщ на ребрах та додаткова порція сметани.
Чи корисно вживати легкий овочевий суп
Все залежить від інгредієнтів.
Порція супу на обід, де плаває 2 суцвіття броколі, 3 кубики картопельки та кільце моркви містить мало калорій, користь від виварених овочів нульова, а ситість від води – оманлива. Якщо ми з'їдаємо порцію такого супу, то вже не захочемо порцію каші, овочів чи м'яса, адже шлунок заповнений рідиною.
Чи є в супі якась користь
Якщо суп приготований правильно і якщо нам приносить задоволення його вживання – це однозначно корисна їжа. Окрім цього ми можемо вносити суп до денної норми рідини.
Як зробити суп корисним
- Готуємо на нежирному бульйоні (додаємо селеру, корінь петрушки). Варто уникати "бабусиних засмажок" з морквою та цибулею.
- Суп повинен бути густим завдяки овочам. Ідеально, якщо овочі будуть зварені al dente. Додаємо в суп горошок, стручкову квасолю, броколі, цвітну капусту, щоб досягнути різномаїття овочів в тарілці. ⠀
- Робимо час від часу супи-пюре, де щедро додаємо овочів, а не вершків чи масла (їх можна, але в міру). ⠀
- Додаємо в суп бобові, крупи, щоб збільшити нутрітивну цінність страви. ⠀
- Посипаємо суп свіжою або замороженою зеленню.
- Додаємо сушених трав, куркуми, суміш перців. Важливо, щоб ароматних спецій було побільше, а солі – якомога менше.
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