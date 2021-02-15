Наука досі не підтвердила, що перші страви й справді позитивно впливають на шлунково-кишковий тракт. Тож, якщо вас переконують, що суп допомагає уникнути гастриту, покращує травлення та захищає слизову оболонку шлунка – не спішіть з висновками та зверніть увагу, що таке харчування теж має кілька особливостей. Про основні з них розповіла нутриціологиня Ольга Дорош.

Попри переконання, що "тепла перша страва – ключ до здорового життя", супи не є особливою їжею, яка здатна врятувати від захворювань шлунка чи покращити імунітет. Детальніше про користь та шкоду від супів – далі.

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Чи обов‘язково їсти суп

Ні. Жодна дієтологічна організація, офіційні рекомендації США, Британії чи МОЗ України не стверджують, що "потрібно" чи "варто". Якщо хочете їсти суп – їжте, однак, якщо не любите їх – теж нічого страшного.

Чи є суп профілактикою гастриту

Ні. Суп ніяким чином не профілактує гастрит чи інші проблеми із ШКТ та ніяк не захищає слизову шлунку. Суп навпаки може стимулювати гастрит, підвищуючи кислотність. Тут в поміч прийдуть жирні бульйони, борщ на ребрах та додаткова порція сметани.

Чи корисно вживати легкий овочевий суп

Все залежить від інгредієнтів.

Порція супу на обід, де плаває 2 суцвіття броколі, 3 кубики картопельки та кільце моркви містить мало калорій, користь від виварених овочів нульова, а ситість від води – оманлива. Якщо ми з'їдаємо порцію такого супу, то вже не захочемо порцію каші, овочів чи м'яса, адже шлунок заповнений рідиною.

Чи є в супі якась користь

Якщо суп приготований правильно і якщо нам приносить задоволення його вживання – це однозначно корисна їжа. Окрім цього ми можемо вносити суп до денної норми рідини.

Як зробити суп корисним