Навіщо їсти малину: переваги для здоров'я

Слідом за малиною та черешнею на нас очікує сезон малини. Ця кістянка є улюбленицею багатьох. І не дарма!

У складі солодкого плода ви знайдете чимало переваг для вашого здоров'я, а заразом і зможете урізноманітнити раціон.

Цікаво Чим корисна полуниця і кому її краще не їсти

Яка користь від вживання малини

Малину з дитинства ми знаємо не лише як смачну ягоду, але й за її корисні властивості. Чимало хто лікує нею застуди та грипу, а також вона легко впорається із температурою, запальними процесами та загальною слабкістю.

Весь секрет у багатому складі: тут цілий мікс мікроелементів та вітамінів. Вважається, що плід є чудовим джерелом вітаміну С, який зміцнює імунітет, позитивно впливає на шкіру та роботу шлунково-кишкового тракту. Доповнять позитивний вплив і вітамін А, вітаміни групи B, РР, бета-ситостерин.

Покращує та стимулює роботу мозку, а також серцево-судинної системи корисний природній цукор: фруктоза та глюкоза. Високий вміст фолієвої кислоти також принесе гарний результат, адже компоненти неймовірно корисні для жінок, а листя плодів містить речовини, що сприяють стимуляції роботи мускулатури кишківника та матки.

Малина потішить перевагами / Фото Pexels

До того ж плоди чудово підійдуть тим, хто ретельно стежить за фігурою та уникає вживання зайвих калорій: лише 41 калорій на 100 грамів продукту. Відтак сезонний та смачний перекус може стати унікальною пігулкою, яка покращить здоров'я, імунну систему та допоможе схуднути.