Як секс впливає на інтелект чоловіка: вердикт лікарів

Секс – це не лише про гарний настрій, здорові стосунки та гарну форму. Цей процес неабияк впливає на стан організму та здатен покращувати роботу певних органів чи систем.

Велике і тривале дослідження провели науковці з Університету штату Пенсільванія. Виявилось, що інтимна близькість може сприяти не лише покращенню емоційного стану.

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Секс і чоловічий інтелект: який зв'язок

Для аналізу взяли дані 800 чоловіків, які паралельно беруть участь в експерименті щодо того, як генетика та екологічні фактори впливають на старіння мозку. Їхній середній вік становив 56 років.

Протягом 12 років усі вони відповідали на різноманітні запитання про своє життя, що допомагало стежити за їхніми когнітивними здібностями.

Наприкінці дослідження виявилось, що низька сексуальна активність негативно впливала на стан пам'яті, а висока – навпаки позитивно. Цікаво, що на старті експерименту такого зв'язку не було.

Якщо ж чоловік мав еректильну дисфункцію на початку спостережень, то дослідження все ж показувало стрімке погіршення когнітивних здібностей.

Збільшення або зменшення еректильної функції та сексуального задоволення було пов'язано з одночасним підвищенням або зниженням когнітивної функції. Ці асоціації пережили поправку на демографічні фактори та фактори здоров'я, що говорить нам про наявність чіткого зв'язку між нашим сексуальним життям і нашим інтелектом,

– резюмує співавтор дослідження Рікі Слейдей.