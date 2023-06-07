До загальновідомих методів відносять відмову від куріння та алкоголю, підтримку фізичної активності, регулярні перевірки здоров'я і збалансування раціону. Проте це не всі варіанти.

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Як захиститись від раку

На жаль, профілактики усіх видів раку не існує, адже це велика група різних діагнозів. Проте попередити все ж можна рак шлунку, товстої кишки, шийки матки та деякі види раків голови та шиї.

Лікар-онкохірург Антон Осокін наголошує, що 90% випадків плоскоклітинного раку шийки матки пов'язані з вірусом папіломи людини. Профілактикою цьому може бути проста вакцинація від вірусу.



Профілактика раку існує / Фото Pexels

Щодо колоректального раку, то більшість пухлин шлунка та кишківника виникають внаслідок переродження поліпів, які ростуть на слизовій оболонці. Якщо видалити цей поліп завчасно, то виникнення раку можна уникнути,

– розповідає Осокін.

Важливо розуміти, що відвідувати онколога потрібно навіть до появи будь-яких симптомів. Ці лікарі повинні стати вашими консультантами, які допоможуть визначити, чи є у вас фактори ризику і чи треба проходити скринінг.

Зауважимо, що наразі в Україні понад 1 мільйон людей мають онкологічні захворювання. Однією з причин таких великих показників є пізнє виявлення.