Важливо знати: при якій температурі прати речі, щоб вони не псувалися

Пральна машинка має багато температурних режимів, але від незнання того, в якій воді прати вбрання, воно може втрачати свій вигляд та навіть пускати колір, якщо вода буде занадто гарячою.

Всі ми знаємо, що перед пранням треба розділяти одяг по кольорах. Не варто прати все, що у вас назбиралося в корзині. Для того, щоб одяг максимально зберігав свій вигляд довгий період, поділяйте прання на три категорії: біле, кольорове та чорне.

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Однак, щоб бути остаточно впевненими в тому, що ви робите все правильно, радимо скористатися правильними температурними режимами, від яких залежить наскільки якісно вам вдасться відіпрати вбрання. До прикладу, гаряча, тепла та холодна вода по-різному впливає на прання.

20 градусів

Таку температуру можете використовувати для тканин без бруду і плям. Це може бути легкий, літній одяг, спортивні речі, футболки та сорочки. Кольори при такому пранні залишаються довше.

30 градусів

Цю температуру використовують для чорного та кольорового одягу, джинсів, дитячого одягу, шерсті та шовку. Втім, якщо на вбранні є жирові плями, то ця температуру не зможе їх відіпрати, тоді слід використовувати вищу температуру.



Яка температура підходить для різного типу одягу / Фото Shutterstock

40 або 50 градусів

Цей режим підійде для рушників, простирадл, білизни, акрилового одягу, нейлону та поліестеру. Температуру 40 чи 50 градусів підходить для стійких та синтетичних тканин, добре усуває бактерії, які часто накопичуються на рушниках.

60 градусів

Використовуйте цю температуру для речей, які містять жирні плями. Порошок та гаряча вода зможе не лише випрати бруд, але й усуне бактерії, які могли накопичитися на одязі.

90 градусів

Така температура є доволі небезпечною для прання речей. Її не можна використовувати для прання вовни. Деякі речі втратять свій вигляд, оскільки будуть дуже зіжмякані, а ще кольоровий одяг може втратити свою яскравість.