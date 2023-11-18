Провітрювання подарує нам не лише міцний та здоровий сон та заряд бадьорості, але й допоможе позбутися від розмноження хвороботворних бактерій, пише 24 Канал.

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Якщо не провітрювати житло, то як наслідок, у кімнатах може розвинутися цвіль та грибок на стінах, ви будете відчувати погіршене самопочуття, а ще погіршиться імунітет та знизиться концентрація.

Як провітрювати кімнати взимку

Відчиняйте вікно в кімнаті в зимовий період на 10 хвилин, а в сильні морози скоротіть час до 5 хвилин. За цей час повітря встигне змінитися на свіже, при цьому в кімнаті не стане різко холодно, оскільки тепло за цей час не встигне вийти.

Важливо відчиняти вікно повністю навстіж, а не лише за допомогою системи відкидного вікна. Використовуючи останній метод, режим повітря буде змінюватися повільно і ви навіть не відчуєте свіжого повітря в кімнаті.



Провітрювати квартиру взимку дуже важливо / Фото Pexels

Корисно провітрювати кімнату двічі на день – зранку після сну та ввечері перед сном. Позитивний результат ви відчуєте на собі одразу. Зранку свіже повітря допоможе вам швидше прокинутися, а вечірнє свіже повітря допоможе швидко заснути та міцно спати.

Зверніть увагу на запітнілі вікна, які ми часто можемо спостерігати на своїй кухні. Причина цьому – недостатня вентиляція та підвищена вологість, яка й призводить до появи грибка на стінах. Після приготування їжі обов’язково провітрюйте приміщення.

Уникайте у зимовий період протягів. Не варто провітрювати всі кімнати водночас, оскільки це лише призведе до надмірного переохолодження стін і підлоги.