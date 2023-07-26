Будьте обережними: 5 найгірших продуктів, які псують зір

Ми не часто задумуємося над тим, який вплив мають продукти на здоров’я наших очей. Втім деяких продуктів таки варто уникати, якщо ви хочете зберегти здорові очі.

Турбутися про очі – важливе завдання кожної людини, особливо в теперішню цифрову епоху, коли ми постійно сидимо в гаджетах. Однак на здоров’я очей впливає не лише екран телефона, але й їжа, яку ми вживаємо.

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У матеріалі розповімо вам, які продукти негативно впливають на наш зір.

Оброблені харчові продукти

Оброблені харчові продукти містять надлишок натрію, який може викликати затримку рідини та підвищення артеріального тиску, що призводить до підвищення внутрішньоочного тиску.

Сіль, яка міститься в оброблених харчових продуктах, зневоднює організм, витягуючи воду із клітин, у тому числі з очей. Це може посилити симптоми синдрому сухого ока, такі як почервоніння, подразнення та нечіткість зору.

Також оброблені харчові продукти містять мало основних вітамінів і мінералів, які мають вирішальне значення для підтримки здорового зору.

Солодкі напої

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєтеПрепарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Газовані напої містять багато цукру, який може викликати стрибки рівня цукру в крові, що призводить до запалення у всьому організмі, включаючи тканини очей.

Запалення може призвести до набряку та помутніння рогівки, що ускладнює проходження світла. Це може призвести до затуманення зору.

Смажена їжа

Олія при високих температурах виділяє шкідливі вільні радикали, які можуть спричинити окислювальний стрес в організмі.

Цей окислювальний стрес може пошкодити клітини по всьому тілу, у тому числі клітини сітківки - світлочутливої тканини, розташованої в задній частині ока, яка відповідає за передачу візуальної інформації в мозок.

Дослідження показали, що люди, які споживають велику кількість смаженої їжі, мають більш високий ризик розвитку вікової дегенерації жовтої плями та інших проблем із зором.



Смажена їжа погано впливає на здоров'я очей / Фото з The New York Times

Алкоголь

Багато людей не знають про потенційно шкідливий вплив алкоголю на очі. Надмірне вживання алкоголю може викликати низку проблем із зором, у тому числі:

Синдром сухого ока

Синдром сухого ока - це стан, при якому в очах недостатньо мастила та вологи, що призводить до дискомфорту, роздратування та запалення.

Вживання алкоголю може збільшити цей стан, викликаючи зневоднення всього тіла, включаючи слізні протоки в очах.

Алкоголь діє як сечогінний засіб і збільшує вироблення сечі. Це призводить до зневоднення організму та виснаження запасів рідини в організмі. Те саме відбувається зі сльозами, їх стає менше через зневоднення.

Червоні очі

Вживання алкоголю знижує рівень води в організмі, що призводить до сухості очей.

Нестача вологи може призвести до подразнення та запалення вен та капілярів очей, що призводить до почервоніння.



Алкоголь погано впливає на здоров'я очей / Фото з Women's Health

Кофеїн

Кофеїн є стимулятором, і його надлишок може збільшити приплив крові до всього тіла, зокрема до очей.