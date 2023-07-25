Певно, ви вже знаєте про багато небезпек для свого волосся: використання гарячих інструментів для завивки чи вирівнювання без термозахисту, занадто часте використання лаку для волосся тощо. Проте не всі шкідливі звички такі очевидні.

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Не спіть з мокрим волоссям

Чимало людей, які ходять в душ перед сном, потім лягають відпочивати ще перед тим, як волосся встигло висохнути. Вам може здатися, що у цьому немає нічого страшного, проте це не так. Ви не тільки зіпсуєте собі укладку, але й пошкодите структуру локонів.

Сон із мокрим волоссям може призвести до того, що кутикула, зовнішній шар волосся, підніметься, що може призвести до посічених кінчиків і ламкості,

– поділилася колористка Кейтлін Елсворт.

Не забудьте й про те, що тертя, що виникає вночі між вашим волоссям і подушкою, може призвести до завивання і сплутування волосся, і на ранок ваша зачіска перетвориться на справжню катастрофу. Це недобре для усіх видів волосся, проте якщо ви маєте тонкі й ламкі пасма, будьте особливо обережні.

Перед сном принаймні сушіть волосся феном, поки воно не стане ледь вологим, а потім заплітайте в низьку вільну косу.

Розчісування мокрого волосся шкідливе

Ще одна звичка, про шкоду від якої ви, скоріш за все, не замислюєтеся – пройтися щіткою по ще вологому волоссю.

Ваше волосся найслабше, коли воно мокре. Розчісування або агресивне поводження з волоссям, коли воно вологе, може призвести до ламкості, посічених кінчиків і пошкодження,

– розповів стиліст Ендрю Фіцсімонс.



Розчісування мокрого волосся може його зіпсувати / Фото Pexels

Натомість він радить використовувати рушник з мікрофібри, щоб обережно видалити зайву воду, адже ця тканина менш груба за звичні махрові рушники. Розділити пасма краще не щіткою, а гребінцем з широкими зубцями, і робити це потрібно тоді, коли воно вже майже висохло.

Мийте інструменти для волосся

Майже усі жінки знають, як важливо мити пензлики для макіяжу, проте багато хто забуває, що залишки продуктів для шкіри та волосся накопичується і в щітках. Окрім того, збираються там також шматочки шкіри, лупа, жир та безліч бактерій.

Саме через це потрібно очищати щітки щонайменше раз на місяць. Для цього використовуйте серветку, змочену спиртом. Витирати так потрібно й ваші щипці для завивки та вирівнювач для волосся.

Не економте на захисті від сонця

Захищати волосся від сонця так само важливо, як і шкіру. Сонце може вплинути на колір локонів – найчастіше воно забарвлює їх в неприємні жовтуваті відтінки. Ультрафіолетові промені також можуть пошкодити клітини волосся та прискорити його витончення.

Захиститися від цього досить просто: одягайте капелюх, коли ви перебуваєте на сонці, або використовуйте засіб, який містить SPF.

Не зав'язуйте хвіст надто туго

Якщо вам подобається, як виглядає тугий кінський хвіст, зважайте на те, що він може пошкодити структуру вашого волосся.

Хоча зав’язувати хвостики – це легко та зручно, але занадто туге стягування волосся створює надто сильне напруження на шкірі голови та може призвести до втрати волосся навколо лінії росту волосся та скронь,

– пояснив Фіцсімонс.

Натомість спробуйте інші популярні зачіски, наприклад, низький хвіст чи не надто туга коса.