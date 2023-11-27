Ці 5 фруктів варто їсти всю зиму: вони захистять від хвороб та покращать імунітет

Можливо, у цю пору року фрукти – не той продукт харчування, про який ви думаєте в першу чергу, втім, їсти їх регулярно все ж потрібно. Ці продукти не тільки дадуть вам такі потрібні вітаміни, але й допоможуть підтримувати імунітет та здорову вагу.

Якщо ви ходите по магазину і не знаєте, які фрукти обрати, щоб отримати максимум користі, зверніть увагу та список, який пропонує дієтологиня Кайлі Андерсон.

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Груші

Всього у одній груші можна знайти приблизно 5,58 грама клітковини, а це робить її неймовірним джерелом поживних речовин. Клітковину важливо вживати через те, що вона корисна для імунної системи та сприяє розмноженню корисних бактерій.



Груші дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Окрім того, груші можуть бути корисними і для підтримання здорової ваги, адже є волокнистою їжею. Клітковина допомагає вам швидше відчути себе ситими, та допомагає запобігти переїданню.

Ви можете їсти груші сирими або ж використовувати їх у різноманітних рецептах зі спеціями.

Ананас

Ви могли про це не знати, проте ананас – це не тільки надзвичайно смачний фрукт, але й напрочуд корисний. У ньому, як і у цитрусових, міститься чимало вітаміну С – приблизно 7 міліграмів на порцію.

Окрім того, цей тропічний фрукт може принести вам і інші переваги для здоров'я: зокрема, він має протизапальну дію, може боротися з хворобами, а також досить корисний для травної та нервової систем.

Журавлина

Чим старшою стає людина, тим більше ліків вона споживає. Та чи справді це розумна стратегія, чи може вона зашкодити здоров’ю? Шукаємо відповідь у матеріалі

Користь цієї ягоди важко переоцінити. Вона не тільки смачна, але й поживна та допомагає знизити рівень холестерину, а це дуже важливо у період зимових свят. Варто їсти цю ягоду і для запобігання розвитку ішемічної хвороби серця.

Міститься у журавлині і чимало вітаміну С, тож ви можете сміливо додавати ягоду у випічку чи салати, і отримаєте від цього чимало користі.

Хурма

Цей азійський фрукт може стати чудовим джерелом вітаміну А, що, як відомо, дуже корисний для здоров'я очей. Також вживання хурми допоможе посилити вашу імунну функцію та захистити організм від інфекційних захворювань.



Хурму варто додати до свого раціону / Фото Pexels

Апельсини

Звісно, вам вже відомо про те, що апельсини, як і інші цитрусові, дуже багатий на вітамін С – всього у одному плоді є 82 міліграми цієї речовини. Втім, вам варто пам'ятати, що ви не отримаєте тих самих переваг для здоров'я від вживання апельсинового соку, тож не намагайтеся замінити ним фрукти.

Зазвичай у соки додають чимало цукру, натомість у ньому бракує поживних речовин, таких як клітковина. А якщо ви не дуже любите апельсини, ви можете легко замінити їх на мандарини, адже вони мають схожу поживну цінність.