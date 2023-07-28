Ці 5 фруктів можуть збільшити вашу талію

Зазвичай люди думають, що фрукти корисні не тільки для здоров'я загалом, але й для фігури. Втім, не всі плоди можна споживати безконтрольно, інакше ж ви помітите наслідки на своїй талії.

Фрукти – надзвичайно поживна їжа, багата на мінерали та вітаміни, тож в жодному випадку не варто відмовлятися від них. Втім, окрім клітковини, є у багатьох плодах і природний цукор, і в деяких фруктах його більше, ніж в інших.

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Манго

Ви могли й не підозрювати, проте цей соковитий тропічний фрукт містить цілих 46 грамів цукру, тож він стане не найкращим вибором для тих, хто намагається стежити за вагою чи кількістю спожитого цукру.

Втім, не забувайте й про корисні властивості манго, тож обов'язково скуштуйте кілька скибочок, а решту прибережіть до наступного прийому їжі.

Виноград

Одна порція винограду містить 23 грами цукру, а це досить багато для ягоди, яку можна так легко і швидко з'їсти.

Та якщо ви не хочете відмовлятися від винограду, ви можете спробувати розрізати ягоди навпіл і заморозити їх. Тоді вони чекатимуть на вас у холодильнику як поживний і освіжаючий літній смаколик. А їсти їх ви зможете трохи довше.

Вишні

Ці неймовірні ягоди, які полюбляє чимало людей і які так легко придбати в магазині, також надзвичайно багаті на цукор: одна порція містить аж 18 грамів (більше, ніж 3 чайні ложки).

Якщо ви наповните велику миску вишнями, можете досить легко втратити лік ягодам які їсте. Якщо ви переймаєтеся про кількість спожитого цукру, ви можете відміряти порцію заздалегідь, щоб точно знати, скільки цукру ви отримаєте в результаті.



Вишні можуть спричинити набір ваги / Фото Pexels

Груші

Так, ви могли й не підозрювати, проте в цьому соковитому фрукті міститься 17 грамів цукру. Тож якщо ви намагаєтеся обмежити цукор, не відмовляйтеся від фрукта повністю – спробуйте вживати його скибочками разом зі знежиреним йогуртом чи у салаті.

Кавун

Ця улюблена усіма літня ягода містить не тільки багацько вітамінів та води, але й цукру. В одній середній скибочці цього продукту ви знайдете приблизно 17 грамів цукру.

Та не забувайте й про те, що у кавуні є чимало мінералів, які називаються електролітами, і саме вони потрібні вашому організмові після того, як ви протягом довгого часу перебуваєте на сонці. Та спробуйте обмежитися скибочкою чи двома, і тоді ви не відчуєте серйозного впливу цукру на своє здоров'я.