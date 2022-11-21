Обирайте правильно: які натуральні замінники цукру існують

Якщо ви намагаєтеся зменшити вживання цукру, то, мабуть, думали про підсолоджувачі. Існує багато натуральних замінників цукру, які нічим не гірші на смак.

Натуральні замінники здаються кориснішими за цукор, але насправді їх вітамінно-мінеральний склад не надто відрізняється. Наприклад, мед і цукор мають однакові поживні переваги, і вживання натуральних замінників, як правило, не надасть додаткових переваг для здоров’я.

Споживання занадто великої кількості підсолоджувачів може призвести до таких проблем, як карієс і збільшення ваги. Тому натуральні замінники цукру в раціоні слід обмежити так само, як й інші види цукру, і вживати їх в помірних кількостях.

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Які існують натуральні замінники цукру

Серед натуральних замінників цукру можна знайти:

екстракт листя стевії – популярний підсолоджувач із смаком, схожим на лакрицю, та гірким присмаком. Через присмак його часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 200 – 400 разів солодший за цукор;

– популярний підсолоджувач із смаком, схожим на лакрицю, та гірким присмаком. Через присмак його часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 200 – 400 разів солодший за цукор; екстракт монахового фрукта – це підсолоджувач, отриманий із соку азіатської субтропічної дині. Він має легкий фруктовий смак, тому його також часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 100 – 250 разів солодший за цукор;

– це підсолоджувач, отриманий із соку азіатської субтропічної дині. Він має легкий фруктовий смак, тому його також часто змішують з іншими підсолоджувачами. Він у 100 – 250 разів солодший за цукор; кокосовий цукор – це натуральний цукор, виготовлений із соку кокосових пальм. У процесі виробництва він менше обробляється, ніж білий цукор, і має нижчий глікемічний індекс. Це проста альтернатива цукру;

– це натуральний цукор, виготовлений із соку кокосових пальм. У процесі виробництва він менше обробляється, ніж білий цукор, і має нижчий глікемічний індекс. Це проста альтернатива цукру; мед виробляється бджолами з квіткового нектару або виділень (медяної роси) інших комах шляхом ферментативної діяльності та випаровування води. Він може мати нижчий або такий самий глікемічний індекс, як цукор, залежно від сорту меду.

Мед є теж натуральним замінником цукру / Фото Unsplash

кленовий сироп – це солодкий сироп із соку клена. Його часто використовують як добавку до млинців або вафель, але він також є популярним замінником цукру.

– це солодкий сироп із соку клена. Його часто використовують як добавку до млинців або вафель, але він також є популярним замінником цукру. меляса – це темна, гірко-солодка рідина, яка залишається після того, як із сирої тростини добудуть весь цукор. Через насичений смак патоку краще використовувати в невеликих кількостях.

Натуральні підсолоджувачі зазвичай дорівнюють цукру, за винятком екстракту листя стевії та екстракту монахового плоду. Перше в 200 – 400 разів солодше цукру, а друге в 100 – 250 разів.