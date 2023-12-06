2 популярні напої на сніданок можуть "руйнувати мозок": попередження лікаря

Виявляється, деякі з ранкових напоїв, які дуже популярні серед українців, можуть приносити вашому організму більше шкоди, аніж користі. І варто знати про такі напої, щоб ефективно слідкувати за власним здоров'ям.

Якщо ви не можете уявити собі ранок без чашки свіжозвареної кави чи холодного соку, експерти мають для вас погані новини. Доктор Даніель Амен, спеціаліст з розладів мозку, переконаний, що ці два звичні напої можуть принести вам чимало шкоди.

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Які напої шкідливі для мозку

Пояснюючи, які напої можуть бути найбільш шкідливими для мозку, лікар визначив фруктовий сік та каву як одні з "найгірших" варіантів. І згідно з деякими дослідженнями, більшість людей і справді знають про потенційну шкоду багатьох напоїв, проте сік все ще помилково вважається корисним.

Тож якщо ви вживаєте фруктові соки у надії отримати потрібну організму клітковину, ви її там не знайдете. Під час приготування фруктового соку вона втрачається, натомість ви споживаєте дуже багато доданого цукру.



Сік містить дуже багато цукру / Фото Pexels

Окрім того, фруктовий сік також є прозапальним продуктом та може закласти основу для появи діабету, тож він також шкідливий для вашого мозку. Постійне споживання фруктового соку може призвести до підвищення рівня цукру в крові, що може роз'їдати ваші кровоносні судини, і зрештою ви не отримуватимете хорошого припливу крові до мозку.

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Отож, недоліків у споживанні фруктового соку справді багато: він викликає і запалення, і звикання, а також підвищує ймовірність ожиріння та діабету. Ці захворювання натомість можуть повпливати на появу депресії та деменції.

Та нашкодити мозку може і низький рівень цукру. Саме з цієї причини доктор Амен радить уникати у своєму раціоні і кофеїну. Саме ця речовина може зменшити приплив крові до мозку на 30%, і це може стати причиною появи хвороби Альцгеймера.