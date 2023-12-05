Якщо ви іноді відчуваєте, наче падаєте під час засинання, не варто панікувати. Це уявне падіння не означає, що з вами щось не так – ба більше, майже всі люди відчувають це у той чи інший момент свого життя. Насправді це явище настільки поширена, що експерти зі сну мають для нього назву – гіпнагогічна галюцинація.

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Що таке гіпнагогічні галюцинації

Відчуття, що ви падаєте, коли починаєте засинати – це один з видів таких галюцинацій, або ж короткочасного чуттєвого сприйняття, що може виникати під час засинання.

У багатьох людей гіпнагогічні асоціації включають відчуття падіння, польоту чи невагомості. Інші ж люди мають зорові галюцинації – вони бачать схожий на калейдоскоп показ миготливих форм чи візерунків. Час від час такі галюцинації можуть навіть включити звуки, яких насправді немає, наприклад, розмови людей чи звуки тварин.

Зазвичай це відчуття дуже швидкоплинне та не триває довше за 1 – 2 секунди. Про те, наскільки поширеним явищем є ці галюцинації, свідчать дані клініки Клівленда: щонайменше 70% людей мали це відчуття принаймні раз у житті.



Гіпнагогічні галюцинації можуть виникнути під час засинання / Фото Pexels

Це нормальний досвід і не викликає занепокоєння, якщо це трапляється час від часу,

– поділилася експертка Шелбі Харріс з медичного коледжу Альберта Ейнштейна.

Подібний досвід люди можуть відчувати і тоді, коли прокидаються – тоді галюцинації називають гіпнопомпічними.

Що викликає ці галюцинації?

Навіть зараз вчені ще не до кінця розуміють, що спричиняє гіпнагогічні галюцинації. Як і в інших випадках, вони відбуваються тоді, коли мозок перебуває у зміненому стані свідомості: наприклад, коли переходить зі стану неспання у стан спання.

Деякі фактори роблять появу гіпнагогічних галюцинацій більш імовірною. Це, зокрема, тривога, безсоння, вживання алкоголю чи наркотиків, а також розлади настрою. Окрім того, жінки більш схильні до таких галюцинацій, ніж чоловіки.

Зазвичай це явище зовсім не шкідливе, та якщо гіпнагогічні галюцинації заважають вашому сну та життю загалом, варто звернутися до лікаря. Іноді це може бути лише симптомом глибшого розладу сну, який потребує лікування.