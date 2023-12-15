Популярні гарячі напої від найкращого до найгіршого: рейтинг дієтолога

Звісно, різдвяні свята не можна уявити без деяких дуже популярних гарячих напоїв – і алкогольних, і ні. Тож для того, щоб визначити, наскільки корисне те, що ви п'єте, варто дізнатися, що з цього приводу думає дієтолог.

У розпал святкового сезону напої – і коктейлі, і теплі ароматні чаї – стають невід'ємною частиною святкування. Тож для того, щоб спланувати свій різдвяний час і зробити його якомога здоровішим, ознайомтеся з цим рейтингом напоїв, яким поділилася дієтологиня Джона Бурдеос.

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М'ятний чай

М'ятний чай – це чудовий напій, у якому природно не міститься калорій, який також може освіжити вас та заспокоїти розум. Складається він з м'яти перцевої, а її використовували для лікування проблем із травленням це у давній Греції та Римі.

Інші переваги вживання перцевої м'яти пов'язані із її антиоксидантними властивостями та тим, що вона може заспокоювати запалення. Наразі перцеву м'яту використовують не тільки для того, щоб налагодити травлення, але й для лікування головного болю, застуди тощо. Тож цей зимовий напій точно варто пити якомога більше під час святкового сезону.

Імбирний чай

Імбирний чай може чудово вас збадьорити та вразить теплим пряним смаком. Він стане чудовим варіантом для тих людей, які шукають безкалорійні напої, але все ще хочуть насолодитися святковою атмосферою. В імбирний чай очікувано додають тертий корінь імбиру.

Його використовують у традиційних медицинах багатьох народів світу, зокрема і в Китаї, Японії та Індії. Він чудово допомагає від блювоти, нудоти, застуди та головних болів. А рослинні сполуки в імбирі мають протизапальні та антимікробні властивості.

Гарячий яблучний сидр без цукру

Гарячий сидр може стати корисним і смачним доповненням до вашого списку святкових напоїв, якщо ви оберете такий сорт сидру, в якому міститься якомога менше цукру.

В такому сидрі буде всього 10 калорій на порцію, а також у ньому ви знайдете приблизно 61 міліграм вітаміну С – а це майже 68% рекомендованої норми на добу.

Взимку вживати якомога більше вітаміну С з продуктами харчування особливо важливо, адже він допомагає укріпити імунітет та відіграє вирішальну роль у багатьох функціях організму.

Глінтвейн

Якщо ви полюбляєте глінтвейн, класичний зимовий напій, це теж може бути непогано для вашого здоров'я. Головне – пити його у розумних кількостях та намагатися додавати якомога менше цукру. Є навіть деякі докази того, що помірне споживання вина, особливо у випадках, коли воно є частиною здорової дієти, може збільшити тривалість життя та уберегти вас від серцево-судинних захворювань.



Глінтвейн у невеликих кількостях може навіть бути корисним / Фото Pexels

Втім, споживання його у надто великих кількостях точно не принесе вам користі. А для любителів глінтвейну напій може запропонувати деякі корисні рослинні сполуки, що містяться в самому вині та спеціях.

Гарячий шоколад

Гарячий шоколад може бути не найкращим вибором святкового напою на Різдво. Звісно, він має чудовий смак та додає різдвяної атмосфери, втім, його харчова цінність залишає бажати кращого. Втім, потенційний вплив гарячого шоколаду на здоров'я може відрізнятися залежно від того, як його готують та які інгредієнти використовують.

У гарячому шоколаді є досить багато цукру та калорій, особливо якщо його готують з підсолоджених шоколадних сумішей. Ще одна річ, яка може негативно вплинути на калорійність – це додавання до напою зефіру та збитих вершків.