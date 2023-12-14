Ми неодноразово бачили у фільмах ідеальний сніданок, який складався з вівсяної каші чи круасана, кави та свіжовичавленого апельсинового соку, але якщо його пити одразу після сну, то він не такий вже й корисний зранку, як здається. Чму одразу після пробудження не варто пити сік розповіла дієтолог Євгенія Розум.

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За її словами, сік – це зовсім не варіант для початку дня. Це рідина з розчиненими швидкими вуглеводами – фруктозою і глюкозою. Частина глюкози, яку ми отримали з їжею за попередній день вже засвоїлась, тому якщо випити сік зранку, то рівень цукру стрімко підвищиться, а потім – знизиться.

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Все це відбудьтеся через те, що підшлункова виробить велику кількість інсуліну, який допоможе цей цукор засвоїти. Сік не дасть нам насичення, тому після нього прийде швидше відчуття голоду. Дієтологиня не радить пити сік, особливо взимку, адже в цей період ми маємо отримувати повноцінний сніданок, який буде збагачений корисними елементами.



Сік на сніданок не дуже корисний / Фото Pexels

Як правильно пити сік, фреш чи смузі

Євгенія Розум каже, від звички починати ранок з соку чи фрешу треба відмовлятися. Корисніше вживати цільні фрукти, з яких ми отримуємо харчові волокна, клітковину та цукор, які засвоюються повільніше.

А от смузі нашому організмові сприймати вже легше, оскільки в нього нижчий глікемічний індекс. Організм перетравлює шматочки фруктів та ягід, не підпадаючи під атаку швидкого цукру.

Хочу наголосити, що овочі та фрукти краще жувати, а не пити у виді фрешів. Жувати важливо, бо процес перетравлення починається в ротовій порожнині, організм не стресує, робить одну дію за другою, спускає у шлунок уже підготовлену, оброблену їжу слиною, що дуже важливо,

– зазначила дієтологиня.

Завдяки жуванню ми покращуємо кровообіг та масажуємо ясна. Сік, фреш чи смузі можуть бути доповненням до їжі, але не початком сніданку.