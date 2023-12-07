Найкращі продукти, які допомагають зосередитися: список від експерта

Можливо, останнім часом ви почуваєтеся забудькуватими, розсіяними чи незібраними? Це може свідчити про недосипання, порушений гормональний фон та загрозу хвороби, але також може бути наслідком погано підібраного раціону.

Їжа впливає на здоров'я мозку набагато сильніше, ніж ви можете уявити. Кожного разу, коли ви вживаєте корисні поживні речовини, ви стимулюєте хороший кровообіг у мозку. Тож доктор медичних наук Луїс Манріке-Трухільо розповів, які продукти найбільш корисні для зосередження та концентрації.

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Цільні злаки

Можливо, вам доводилося сути про їжу з "низьким глікемічним індексом". І вона є ключовою для того, щоб покращити увагу, роботу мозку та навіть вашу пам'ять. Про вплив цільних злаків на пам'ять свідчить навіть дослідження Nutricion Hospitalaria.

Їжа з низьким глікемічним індексом – це така, яка під час травлення повільно і стабільно піднімає рівень цукру в крові, а не спричиняє швидкі сплески.

Тож ви можете додати до свого меню такі продукти:

цілозернові спагеті;

коричневий рис;

ячмінь.

Натомість варто уникати у ріціоні таких продуктів, як білий рис та білий хліб, адже у них міститься досить багато рафінованих вуглеводів. Натомість у обох цих продуктах не вистачає поживних речовин – як клітковини, так і вітамінів.

Насіння

Будь-яке насіння, будь-то соняшник, чіа чи льон – це чудовий спосіб отримати корисні ненасичені жири у своєму раціоні. Ще одна перевага насіння – це те, що його дуже легко додати до будь-якої повноцінної страви чи закуски.



Насіння містить дуже багато корисних жирів / Фото Pexels

Дослідження у ‌American показують, що жінки, які споживали дуже багато насичених жирів, мали набагато нижчий рівень уваги за жінок, які додавали до раціону здорові жири.

Вода

У дорослих людей легке зневоднення перш за все впливає на настрій, а не на увагу. Проте у літніх людей та дітей недостатня кількість води в організмі може викликати пригнічення когнітивних функцій.

Для того, щоб залишатися зволоженими, вам варто пити якомога більше води. У клініці Майо радять випивати від 11 до 15 чашок води на день.

Жирна риба

Якщо ви хочете підвищити свою концентрацію, спробуйте ввести у меню більше жирної риби, наприклад, скумбрії, форелі, лосося, тунця та навіть молюсків. В усіх цих сортах можна отримати потрібні омега-3 жирні кислоти. І саме ці жири допомагають покращити і пам'ять, і загальну роботу мозку.