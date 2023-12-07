Лучшие продукты, что помогают сосредоточиться: список от эксперта

Возможно, в последнее время вы чувствуете себя забывчивыми, рассеянными или несобранными? Это может свидетельствовать о недосыпании, нарушенном гормональном фоне и угрозе болезни, но также может быть следствием плохо подобранного рациона.

Еда влияет на здоровье мозга гораздо сильнее, чем вы можете вообразить. Каждый раз, когда вы употребляете полезные питательные вещества, вы стимулируете хорошее кровообращение в мозге. Поэтому доктор медицинских наук Луис Манрике-Трухильо рассказал, какие продукты наиболее полезны для концентрации и концентрации.

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Цельные злаки

Возможно, вам приходилось суть о еде с "низким гликемическим индексом". И она является ключевой для того, чтобы улучшить внимание, работу мозга и даже вашу память. О влиянии цельных злаков на память свидетельствует даже исследование Nutricion Hospitalaria.

Пища с низким гликемическим индексом – это такая, которая во время пищеварения медленно и стабильно поднимает уровень сахара в крови, а не вызывает быстрые всплески.

Вы можете добавить в свое меню следующие продукты:

кругозерные спагетти;

коричневый рис;

ячмень.

Вместо этого следует избегать в риционе таких продуктов, как белый рис и белый хлеб, ведь в них содержится достаточно много рафинированных углеводов. В обоих этих продуктах не хватает питательных веществ – как клетчатки, так и витаминов.

Семена

Любые семена, будь то подсолнечник, чиа или лен – это отличный способ получить полезные ненасыщенные жиры в своем рационе. Еще одно преимущество семян – это то, что его очень легко добавить к любому полноценному блюду или закуске.



Семена содержат очень много полезных жиров / Фото Pexels

Исследование в ‌American показывают, что женщины, потреблявшие очень много насыщенных жиров, имели гораздо более низкий уровень внимания, чем женщины, которые добавляли в рацион здоровые жиры.

Вода

У взрослых людей легкое обезвоживание, прежде всего, влияет на настроение, а не на внимание. Однако у пожилых и детей недостаточное количество воды в организме может вызвать угнетение когнитивных функций.

Для того чтобы оставаться увлажненными, вам стоит пить как можно больше воды. В клинике Майо советуют выпивать от 11 до 15 чашек воды в день.

Жирная рыба

Если вы хотите повысить свою концентрацию, попробуйте ввести в меню больше жирной рыбы, например скумбрии, форели, лосося, тунца и даже моллюсков. Во всех этих сортах можно получить нужные омега-3 жирные кислоты. И именно эти жиры помогают улучшить и память, и общую работу мозга.