Ці 5 продуктів зроблять вас ситими та допоможуть худнути

Якщо ви хочете скоротити кількість їжі, яку ви вживаєте протягом дня, вам варто додати до свого раціону корисні продукти, багаті на поживні речовини. Так ви залишатиметеся ситими протягом довгого часу.

Існує чимало способів залишатися ситими протягом дня, та найпростіший і найкращий для здоров’я – це збалансовано та здорово харчуватися. Про те, які продукти варто їсти, розповіла дієтологині Стеф Мегілл, власник Soccer Mom Nutrition.

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Вівсянка

Вівсяна каша складається з цілозернового зерна, яке надзвичайно багате на клітковину, яка називається бета-глюканом. Клітковина надзвичайно корисна для того, щоб уповільнити травлення та засвоєння вуглеводів.

Через це ви довше почуватиметеся ситими та зможете підтримувати стабільний рівень цукру в крові, адже саме різкі стрибки та падіння цукру викликають у вас почуття голоду.

Риба

Якщо ви шукаєте продукти, які багаті на жирні кислоти омега-3, що надзвичайно корисні для організму людини – а саме для здоров’я серця та мозку. Також у рибі можна знайти чимало білка, який допомагає вам почуватися ситими після того, як ви поїсте.

Звісно, поживність залежить від того, який саме вид риби ви їсте: наприклад, тунець містить 19 грамів білка на 100 грамів, а у райдужній форелі є вже 19,9 грама цієї речовини.

Горіхи

Якщо ви колись замислювалися над тим, що станеться, якщо ви їстимете горіхи щодня, ось відповідь: ви отримаєте чимало поживних речовин, клітковини, білка та здорових жирів.

Ці продукти забезпечать вам високий рівень енергії, а також чимало антиоксидантів та мінералів, що допоможуть підтримувати ваше здоров’я.



Горіхи дуже корисні для організму / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо точно варто додати до переліку продуктів, що допоможуть вам довго залишатися ситими. Вам може здатися, що часте вживання авокадо може призвести до набору зайвої ваги, адже в ньому є чимало жирів, проте це не так – 79% авокадо становлять клітковина та вода.

Це фактично єдиний фрукт, який містить 6% здорових жирів, що справді корисні для вашого організму.

Яблука

Яблука, звісно, також наповнені клітковиною, тож це ще один фрукт, який дозволить вам почуватися ситими. Серед усіх фруктів та ягід яблука є одними з найбільш багатих продуктів на цю речовину.