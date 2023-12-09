Названо один сніданок, який чудово впливає на здоров’я очей: його полюблять всі

У молодому віці ми не звертаємо увагу на зір, однак з віком здоров’я очей погіршується, тому все ж таки варто звертати увагу на зовнішні чинники, які негативно впливають на зір, і на їжу.

Експерт зі здоров’я очей радить розпочинати свій день зі смачного сніданку. По-перше, він доволі ситний і до обіду вам не захочеться шукати перекуси, а по-друге, ці продукти покращують стан зору.

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Офтальмологиня Дженніфер Цай зазначає, що сніданок зі шпинату, яєць, помідорів та лосося може відіграти важливу роль в підтримці здоров’я наший очей. Ці продукти можуть допомогти захистити сітківку, зберегти здоров'я макули та запобігти таким проблемам, як сухість очей.

"Омлет із шпинату та помідорів з лососем – чудовий сніданок, оскільки він містить лютеїн, зеаксантин, жирні кислоти омега-3 та вітаміни А та С", – зазначила лікарка.

Що корисного в такому сніданку

У ньому багато вітамінів, які захищають очі

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Вітамін С, А і D є дуже важливими для здоров’я очей. За даними вчених, з яєць, шпинату та лосося в омлеті ви отримаєте дозу вітаміну А, який допомагає захистити рогівку (поверхню ока).

Вітамін С, який ви отримаєте зі шпинату та помідорів захищає очі. За даними Американської оптометричної асоціації, вітамін С пов'язаний з нижчим ризиком розвитку катаракти та уповільненням прогресування вікової дегенерації жовтої плями та втрати гостроти зору.

Згідно з дослідженням, яйця та лосось також є хорошими джерелами вітаміну D.



Сніданок з лосося, яйця, помідорів і шпинату дуже корисний / Фото Pexels

Містить важливі антиоксиданти

Згідно з дослідженням, лютеїн та зеаксантин, що містяться в яєчних жовтках та шпинаті, є антиоксидантами, які захищають макулу (частина вашого ока, яка обробляє те, що ви бачите прямо перед собою), покращують гостроту зору і захищають від окисного ушкодження.

Ці сполуки також пов'язані з нижчим ризиком захворювань очей, таких як вікова дегенерація жовтої плями та катаракту.

Сповнений корисних жирів

Жирні кислоти омега-3, які містяться в лососі та яйцях корисні для серця, мозку та очей.

Омега-3 підтримують хорошу роботу наших очей і запобігають сухості,

– розповіла офтальмологиня.

Вони також зменшують запалення в очах та збільшують вироблення сліз.