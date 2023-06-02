Ці 5 суперфудів відновлюють пам'ять

З віком, особливо після 40 років, можуть з'являтись деякі проблеми, зокрема з пам'яттю. Уникнути цього все ж можна.

Потрібно вести здоровий спосіб життя, регулярно перевірятись у лікарів та правильно харчуватись. Особливо помічним буде останній пункт, якщо знати, що їсти.

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Які продукти покращують пам'ять

Жирна риба

Лосось чи сардини є джерелом омега-3 жирів, якими мозок живиться задля створення нервових клітин, що відповідають за навчання та пам'ять.

​​Морква

Цей овоч потішить антиоксидантами, зокрема бета-каротином, який не дає вільним радикалам пошкодити клітини мозку. Дослідження підтверджують ефективний вплив антиоксиданту на сповільнення старіння.

Броколі

У ньому чимало антиоксиданту сульфорафану. Він сприяє боротьбі з хронічним запаленням, що може призвести до втрати пам'яті та проблем із мозком. Окрім цього, броколі потішить вітаміном K та холіном.

Ягоди

Полуниця, смородина, чорниця чи черешня містять чимало антиоксидантів. Експерименти з вживанням чорничного соку сприяли покращенню когнітивних функцій і припливу крові до мозку.

Горіхи

Підійдуть усі, але найкращими будуть мигдаль і фундук, в яких чимало омега-3 жирних кислот, вітаміну Е, антиоксидантів. Останні 2 допомагають запобігти поганій пам'яті.