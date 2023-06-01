Проте саме остання є надзвичайно помічною при схудненні. Малина багата на клітковину та антиоксиданти, а також має приємний солодкий смак, який не залишить байдужим.

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Як малина допомагає худнути

В одній чашці свіжої малини близько 10 грамів клітковини, а це третина рекомендованої добової норми. Дієтологи радять вживати її, адже вона сприяє схудненню, зокрема регулярному випорожненню, сповільненню травлення та появі енергії.

Ба більше, клітковина є важливим елементом для кишечника, адже нею харчуються бактерії. Її споживання є необхідним для різноманітного та збалансованого мікробіому кишечника, який, зокрема, впливає на імунну систему.

Допоможуть і антиоксиданти. Вони нейтралізують шкідливі вільні радикали та зменшують запалення. Червоний відтінок малини говорить, що у ній цієї корисної речовини чимало.

Дослідження 2019 року виявило, що у ягоді містяться антоціани – доволі специфічні антиоксиданти. Окрім цього, малина є чудовим джерелом вітаміну С.

Ще одна несподівана користь – солодкавість. У малині є натуральний цукор, який задовольнить ваші потреби навіть під час схуднення. Насправді ж, кажуть дієтологи, цю ягоду можна вживати жменями та додавати до усього, що забажаєте.

Проте важливо розуміти, що все є корисним в міру. Експерти рекомендують на добу вживати не більш як 300 грамів цієї червоної складної кістянки.