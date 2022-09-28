Продовжують життя: унікальний список продуктів, які варто додати у раціон

Ви можете впливати на тривалість життя. Це доводять дослідження вчених, які поділились унікальним списком продуктів, що у цьому допоможуть.

Перше і головне правило тривалого та щасливого життя – правильний раціон. Про нього потрібно подбати перш за все, а що включити, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Які продукти продовжують життя

Дослідники розділили список унікальних продуктів, які дарують довголіття, на три групи. Якщо ви включите його у раціон, вчені гарантують вам до плюс 10 років. Починати ніколи не пізно. Це підтверджують і результати дослідження. Вчені кажуть, що здоровий раціон у поєднанні з цим списком продуктів для чоловіків та жінок віком 60 років може продовжити життя до 8 років. А ще старшим – на 3 – 4 роки. Такими продуктами фахівці назвали зернові, бобові та горіхи.

Дотримання раціону, що включає бобові, цільнозернові продукти, горіхи, а також меншу кількість червоного та переробленого м’яса, рафінованого зерна та підсолоджених напоїв може збільшити тривалість життя тих, хто починає дотримуватись його якомога раніше, більш ніж на десять років, – запевняють експерти.

Бобові та горіхи

Додайте у раціон боби, сою, сочевицю, горох, люцерну й арахіс. Так ви забезпечите організм необхідною кількістю вітамінів групи B, різних мінералів, білка і клітковини. Це також матиме гарний вплив на нормалізацію артеріального тиску і холестерину. Жменька горіхів на день – гарна гарантія не померти у молодому віці.



Горіхи – чудовий і смачний варіант продовжити життя / Фото Pexels

Цільні зерна

Обирайте на прилавках магазинів корисний цільнозерновий хліб, макаронні вироби та інші хлібобулочні вироби, аби збільшити тривалість життя. Дослідження кажуть, що кожна додаткова порція цільнозернових знижує загальний ризик смертності на 5% та ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 9%.

Ягоди

Обирайте улюблені ягоди, адже всі представники цього натурального продукту володіють антиоксидантами, вітамінами та мінералами, які захищають тіло від передчасного старіння.

Морські водорості

Цей продукт також варто додати у раціон, адже він здатен зменшити запалення, зміцнити імунну систему. До того ж він блокує ріст ракових клітин.

Яйця

Просто, але корисно: яйця багаті білком, вітамінами А і В, холіном, селеном, залізом і фосфором. Очі та зір захистять антиоксиданти у складі.



Яйця допоможуть продовжити життя / Фото Pexels

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Риба

Omega-3 жирні кислоти – ще один рятівник від передчасної смерті. Його найкращим джерелом є риба, яка необхідна вашому організму. Жирні кислоти знімають запалення, захищають від алергії, проблем із серцем та хвороби Альцгеймера.