Майже кожен стикався з такою головоломкою – ви берете яйце з холодильника, але не пам'ятаєте, скільки часу воно там простояло.

Це правда, що з часом якість яйця починає знижуватися, оскільки повітряна кишеня всередині стає більшою, а білки стають тоншими. Однак яйце "псується" тільки тоді, коли воно починає розкладатися через бактерії або цвіль.

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Огляньте яйця

Поки яйце ще в шкаралупі, переконайтеся, що вона не тріснута, не має слизу або порошку. Слизькість або тріщини можуть свідчити про наявність бактерій, тоді як порошок на шкаралупі говорить про наявність цвілі.

Якщо шкаралупа здається сухою та неушкодженою, перед використанням розбийте яйце в чисту білу миску або тарілку. Подивіться, чи є зміни в кольорі жовтка або білка. Це може свідчити про ріст бактерій.



Огляньте яйця ззовні та зсередини / Фото Unsplash

Якщо ви помітили будь-які ознаки зміни кольору, викиньте яйце та вимийте миску гарячою водою з милом перед тестуванням нового.

Виконайте тест на плавання

Тест на поплавок – один з найпопулярніших методів перевірки якості яйця. Це також поширений метод визначення віку заплідненої яйцеклітини, яка розвивається в пташеня.

Щоб виконати тест на плавання, обережно опустіть яйце в миску або відро з водою. Якщо яйце тоне, воно свіже. Якщо воно нахиляється вгору або навіть плаває, то старе.

Підсвічуйте яйця

Метод просвітлення виконують промислово за допомогою спеціального обладнання для забезпечення належної класифікації столових яєць перед їх упаковкою.

Але це також можна зробити вдома. Вам знадобиться темна кімната і невелике яскраве джерело світла. У минулому використовували свічки, звідси й назва "свічування". Але, ймовірно, ефективніше використовувати замість цього маленький ліхтарик або лампу для читання.

Тримайте джерело світла до великого кінця яйця. Потім нахиліть яйце і швидко поверніть його зліва направо. Якщо все зроблено правильно, вміст яйця повинен освітлюватися.