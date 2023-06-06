Недешева користь: 4 суперпродукти, які варто їсти кожен день

Люди зазвичай звикли, що коли платять більше, то це означає якість. У випадку з цими продуктами додається ще й користь.

Особливо це стосується лосося, гранату, насіння чіа та горіхового масла. Дієтологи запевняють, що наш організм отримає низку позитиву завдяки цим суперфудам.

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Які продукти варто їсти щодня

Насіння чіа

Стало популярним завдяки своїй поживній цінності: містить білок, клітковину та жири Омега-3, які мають протизапальні властивості, сприяють психічному здоров'ю та сповільненню втрати розумових здібностей. Насіння чіа можна додавати у тарілку з вівсянкою та фруктами, у смузі з ягодами та листовою зеленню або використовувати як основний інгредієнт для пудингу.

Лосось

Ця риба є джерелом повноцінного білка та багата на селен. Форми Омега-3, ейкозапентаєнова кислота і докозагексаєнова кислота, можуть знизити ризик розвитку раку. Можна придбати копчений лосось та додавати його у салат, на бутерброд чи ранкову яєчню.



Лосось дуже корисний / Фото Pexels

Горіхове масло

Горіхи є улюбленою їжею багатьох. Їх можна вживати і в чистому вигляді, але горіхове масло робить цю поживну їжу універсальнішою. Воно збагачене білками, клітковиною, ненасиченими жирами та широким спектром поживних речовин. Переваги від продукту відчує мозок, також знизиться ризик серцево-судинних захворювань. Горіхове масло можна намазати на цільнозерновий тост або яблуко, щоб створити збалансований перекус, чи додати до вівсянки, щоб отримати додатковий запас жирів і білків.

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Гранат

Містить безліч антиоксидантних сполук, які потішать широким спектром переваг для здоров'я. Гранат знижує кров'яний тиск і рівень холестерину. Наразі дослідники вивчають потенційний внесок граната в лікування раку, діабету і серцевих захворювань. Гранат можна легко знайти взимку. Влітку ж можна вживати гранатовий сік у поєднанні з іншими сезонними ягодами і фруктами. Додайте цей сік у смузі чи випивайте невелику склянку вранці. Організм точно скаже "дякую".