Крім моркви: 6 корисних продуктів для очей та зору

Продукти, які мають високий вміст антиоксидантів є корисними для здоров’я очей та зору. З віком наш зір може стати гіршим, особливо у старших людей, втім деякі продукти зможуть підтримувати його в нормі.

У них містяться поживні речовини, які признчені для підтримки здоров’я очей. Ці продукти можуть допомогти у боротьбі із захворюванням очей – віковою дегенерацією жовтої плями, катарактою та сухістю очей.

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Поживні речовини для підтримки здоров’я очей

Вітамін С: антиоксидант, який міститься у фруктах і овочах. Він може уповільнити прогресування вікової дегенерації жовтої плями та втрату гостроти зору.

Вітамін Е: цей антиоксидант міститься в рослинних оліях, горіхах та овочах, таких як солодка картопля, яка захищає здорові тканини очей від пошкодження вільними радикалами.

Цинк: важливий мінерал, що міститься в морепродуктах та горіхах, який може захистити від погіршення зору та катаракти.

Жирні кислоти омега-3: вони містяться в жирній рибі, горіхах і насінні. Ці поживні речовини підтримують зоровий розвиток та слізні залози.



Горіхи позитивно впливають на здоров'я очей / Фото Pexels

Лосось

Дієтологня Кім Кулп зазначила, що лосось є джерелом вітаміну А, цинку та інших поживних речовин, корисних для очей.

Броколі

Броколі містить багато вітаміну С – антиоксиданту, який знижує окислювальний стрес в очах і допомагає запобігти катаракті. Також броколі є джерелом вітаміну А, який може допомогти запобігти віковій дегенерації жовтої плями.

Батат

У бататі міститься набагато більше бета-каротину, ніж в моркві. Він допомагає нашим очам адаптуватися при слабкому освітленні.

Бета-каротин корисний, тому що організм перетворює його на вітамін А, який необхідний для гарного зору,

– зазначила доктор медичних наук Роксана Ехсані.

Волоські горіхи

Ці горіхи багаті на вітамін Е, цинк та жирні кислоти омега-3. За словами дієтологині Кім Кулп, вітамін Е та інші поліфеноли у волоських горіхах допомагають зменшити запалення та захистити від пошкодження вільними радикалами.

Яєчні жовтки

"Яєчні жовтки – це високобіодоступне джерело каротиноїду, відомого як лютеїн, який зменшує вікове макулярне захворювання ", – зазначає дієтологиня Лексі Моріарті.

За даними дослідження, опублікованого у лютому 2020 року, помірне споживання яєць знижує ризик розвитку вікової макулярної хвороби на пізній стадії.

Капуста

Академія харчування та дієтології називає капусту одним з кращих продуктів для здоров'я очей, а також іншу темно-листову зелень. Національний очний інститут припускає, що капуста навіть корисніша для очей, ніж морква.

Капуста кейл багата на антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, тож може допомогти зменшити пошкодження тканин ока, викликане сонцем, і знизити ризик вікових проблем із зором.