На наш настрій може впливати багато факторів, тож часом від певних подій у нас починається тривога, яка може перерости у затяжну депресію.
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Деякі види продуктів можуть зменшити симптоми тривоги і депресії. Вони багаті речовинами, які корисні для кишечника, тож здатні підтримувати настрій, оскільки мікробіом кишечника і мозок так тісно пов'язані.
Жирна риба
Доктор медичних наук Ума Найду зазначає, що вживання лосося чи тунця допоможе підримати здоров'я мозкової тканини, знижуючи вашу тривожність. Жирна риба багата омегою-3, яка є дуже корисною для мозку. Якщо ви не любите рибу, то можете спробувати знайти омегу-3 у волоських горіхах чи насінні чіа.
Жирна риба допомагає боротися зі стресом / Фото Freepik
Ферментовані продукти
Ці продукти є дуже корисними для кишківника. Також вони здатні покращити настрій. Це може бути йогурт, який містить живі бактеріальні культури, які називають пробіотиками.
Зелень
Шпинат чи капуста – найкращі продукти для здоров’я мозку. У них містяться поліфеноли, вітамін Е та вітамін С, які мають протизапальні властивості. Що цікаво, вітамін С здатен очистити організм від кортизолу – гормону стресу.
Ягоди
Полуниця, чорниця чи малина є багатими на клітковину – поживну речовину, яка сприяє мікробному балансу в кишечнику. Відповідно після вживання ягід у вас знизиться запалення окислювального стресу, що полегшить тривогу.
Устриці
Вони містять величезну кількість цинку. Лікарка Ума Найду каже, що цинк регулює рівень серотоніну в організмі, який впливає на наш настрій. Вживання двох-трьох устриць допоможе отримати необхідну добову дозу цинку на день.
Якщо ж ви не любите молюски, але хочете додати цинк до свого раціону, то зверніть увагу на бобові, горіхи та яловичину.
Темний шоколад
Він багатий на антиоксидантні поліфеноли, які підтримують функцію мозку, контролюючи нейрозапалення і посилюючи нейрогенез (виробництво нових нейронів).
Також темний шоколад має пребіотичний вплив на кишечник, тож живить корисні кишкові бактерії. У шоколаді міститься магній, яка допомагає заспокоїти центральну нервову систему.