Часто через різні проблеми ми стикаємося зі стресом, який може негативно вплинути на загальний стан здоров'я – як фізичний, так і психічний. Щоб стрес не переріс у хронічний, важливо навчитися справлятися з ними та запобігати стресовим випадкам у майбутньому. Важливо не забувати турбуватися про себе.

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Харчування є одним із фундаментальних факторів, що впливають на те, як ваш мозок і тіло справляються зі стресом. Продукти, які ви кладете на тарілку, дійсно можуть допомогти вам відчути себе менш напруженими та більш розслабленим. Більшість корисних для кишечника продуктів допомагають чудово боротися зі стресом.



Деякі продукти здатні побороти стрес / Фото з Shutterstock

Зв'язок між їжею, стресом та здоров'ям кишечника

Експерт зі здоров’я кишечника Ян Сміт розповідає, що кишечник дуже тісно пов'язаний з нашим мозком та нервовою системою, а відповідно зі здатністю тіла справлятися зі стресом.

Існує велика кількість багатих на пробіотиків інгредієнтів, які допомагають здоров’ю кишечника і можуть знизити рівень стресу.

Мікроби, що живуть у кишечнику, тісно пов'язані з нашим настроєм, а також з метаболізмом, імунною функцією, травленням та гормонами.

Ось найкращі продукти та поживні речовини для зняття стресу, рекомендовані експертами, які підтримують здоров'я вашого кишечника і, отже, ваше психічне здоров'я.