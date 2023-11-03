Ці продукти допоможуть позбутися головного болю: ви точно здивуєтеся

Якщо вас турбує головний біль, то не поспішайте брати пігулки. Зменшити головний біль вам допоможуть деякі продукти.

До загальних тригерів головної болі відносять стрес, обезводнення, голод, відмова від кофеїну, проблеми зі сном чи недостаток сну тощо. Якщо ви не хочете приймати таблетки і маєте вдома один із цих продуктів, спробуйте перевірити їхню дію на собі.

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Банан

Якщо ви тривалий час нічого не їли і голова болить з голоду – з’їжте будь-що. До прикладу, банан багатий на клітковину, тож швидко втамує відчуття голоду. Клітковина уповільнює травлення та збільшує відчуття ситості.

М’ятний чай

Головний біль також може виникнути через те, що ви вживаєте недостатню кількість води. Спробуйте відновити свій водний баланс завдяки м’ятному чаю. У м’яті міститься ментол, який має знеболювальні властивості.

Напої з кофеїном

Люди часом бувають залежні від кави, тому головний біль може виникнути через те, що в організмі брак кофеїну. Кава звужує кровоносні судини головного мозку, а коли ми пропустили час вживання напою з кофеїном, кровоносні судини починають розширюватися, викликаючи симптоми головного болю.

Боби

Квасоля та бобові – чудовий вибір, аби зменшити головний біль. Вони багаті на клітковину й білок, а ще магнієм – мінералом, який допомагає запобігти мігрені та головній болі.

Зелень

Шпинат чи капуста корисні для мозку, тож також можуть допомогти при головних болях.

"Листкова зелень – чудове джерело магнію, яке пов'язане з профілактикою і полегшенням мігрені", – зазначила лікарка Кейсі Келлі.

Вона також додала, що ця зелень багата на антиоксиданти, такі як вітамін С і бета-каротин. Антиоксиданти зменшують окислювальний стрес та запалення, які можуть сприяти нападам мігрені у деяких людей.