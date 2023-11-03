Эти продукты помогут избавиться от головной боли: вы точно удивитесь

Если вас беспокоит головная боль, то не торопитесь принимать таблетки. Уменьшить головную боль вам помогут некоторые продукты.

К общим триггерам головной боли относят стресс, обезвоживание, голод, отказ от кофеина, проблемы со сном или недостаток сна. Если вы не хотите принимать таблетки и имеете дома один из этих продуктов, попробуйте проверить их действие на себе.

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Банан

Если вы долгое время ничего не ели и голова болит от голода – съешьте что угодно. К примеру, банан богат клетчаткой, поэтому быстро утоляет чувство голода. Клетчатка замедляет пищеварение и увеличивает чувство сытости.

Мятный чай

Головная боль также может возникнуть из-за того, что вы употребляете недостаточное количество воды. Попробуйте восстановить свой водный баланс благодаря мятному чаю. В мяте содержится ментол, обладающий обезболивающими свойствами.

Напитки с кофеином

Люди иногда бывают зависимыми от кофе, поэтому головная боль может возникнуть из-за того, что в организме нехватка кофеина. Кофе сужает кровеносные сосуды головного мозга, а когда мы упустили время употребления напитка с кофеином, кровеносные сосуды начинают расширяться, вызывая симптомы головной боли.

Бобы

Фасоль и бобовые – отличный выбор, чтобы уменьшить головную боль. Они богаты клетчаткой и белоком, а еще магнием – минералом, который помогает. предотвратить мигрени и головные боли.

Зелень

Шпинат или капуста полезны для мозга, поэтому могут помочь при головных болях.

"Слоеная зелень – отличный источник магния, который связан с профилактикой и облегчением мигрени", – отметила врач Кэйси Келли.

Она также добавила, что эта зелень богата антиоксидантами, такими как витамин С и бета-каротин. Антиоксиданты уменьшают окислительный стресс и воспаление, которые могут способствовать приступам мигрени у некоторых людей.