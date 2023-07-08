Ці 5 продуктів здатні підтримувати нормальний артеріальний тиск

Дорослі часто мають високий кров’яний тиск. Коефіцієнт зростає кожного дня, а починаючи від 65 років від гіпертонії страждають 70% людей. Щоб підтримувати нормальний артеріальний тиск, варто додавати до свого раціону 5 важливих продуктів.

Високий кров’яний тиск визначається як 130/80. Дієта DASH – це один зі способів, завдяки якому можна знизити тиск. Ця дієта багата фруктами, овочами, нежирним м’ясом, горіхами, насінням, цільнозерновими та нежирними молочними продуктами.

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Її розробили спеціально для нормалізації функціонування серцево-судинної системи. Розглянемо 5 продуктів найпопулярніших продуктів, які будуть підтримувати в нормі ваш артеріальний тиск.

Банани

Всього 2 банани в тиждень можуть знизити рівень артеріального тиску на 10%. У бананах міститься крохмаль та клітковина, які знижують рівень артеріального тиску та підвищують чутливість до інсуліну.

Гіркий шоколад

Чорний шоколад позитивно впливає на серце та артеріальний тиск. Він містить флавоноїди, антиоксиданти та інші корисні речовини, які можуть покращити функціонування судин і знизити рівень артеріального тиску.

Згідно з дослідженнями, вживання шоколаду в помірних кількостях може допомогти в боротьбі з гіпертонією.

Гранатовий сік

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Цей сік багатий на антиоксиданти, які допомагають знизити артеріальний тиск і покращити функцію судин.

Гранат містить велику кількість фолієвої кислоти, вітаміну К і калію, що впливає на еластичність артеріальних стінок і робить його корисним для контролю артеріального тиску.



Гранатовий сік допомагає знизити артеріальний тиск / Фото з Вікіпедії

Мигдаль

Обирайте мигдаль для перекусу, оскільки він багатий магнієм, який може допомогти знизити артеріальний тиск та розслабити кровоносні судини. 120 грамів мигдалю містить 80 міліграмів магнію, що становить 20% рекомендованої добової норми, виходячи з 2000-калорійної дієти.

Часник

Частин містить в собі таку речовину як алліцин, яка сприяє зниженню артеріального тиску.

Останні дослідження довели, що алліцин може перешкоджати виробленню ангіотензину - гормону, який відповідає за підвищення артеріального тиску шляхом скорочення кровоносних судин.