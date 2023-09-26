6 рослин, які відлякують комах і комарів: ви будете здивовані

Ви могли про це не знати, але деякі види рослин здатні відлякати мух і комарів. Ви можете посадити їх на своєму городі або ж у горщиках на кухні. Таким чином ви убезпечите себе від надокучливих комах.

У теплу пору року нам хочеться проводити час у двориках та садах, однак часто комахи забирають можливість повністю відпочити та розслабитися. Осінь тішить нас гарною погодою, тож мухи й комарі все ще набридають нам своєю присутністю.

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Щоб відлякати шкідників на терасі будинку чи навіть в квартирі, варто посадити кілька рослин, які відлякують цих надокучливих мух та комарів.

Коли ви проводите довгі літні вечори у внутрішньому дворику чи задньому дворі, захист від комах і є головним пріоритетом. На щастя, на ринку є безліч відмінних варіантів відлякувачів від комарів.

Петунії

Ця багаторічна рослина може відлякувати попелицю, томатних хробаків, спаржових жуків, цикадок і кабачкових комах.

"Петунії дуже легко вирощувати, їх можна садити в землю або тримати в горщиках. Вони люблять сонце, і я рекомендую купувати саджанці і поміщати їх у легкий, добре дренований ґрунт на сонці після останніх весняних заморозків", – зазначила експертка зі способу життя Пейтон Лембтон.

Лаванда

У лаванди є чітко виражений ароматний запах, який відлякує комарів. Ця рослина любить спеку і сухість, тому ідеально підходить для саджання в теплу пору року.



Лаванда відлякує комах / Фото GradinaMax

Розмарин

Ви, ймовірно, найкраще знаєте розмарин як траву, яка надає смаку вашим стравам, але також допомагає захиститися від комах.

Експертка по садоводству Кармен Джонстон каже, що розмарин можна садити в горщики. Там чином рослина буде відлякувати комах у вас на кухні.

Базилік

Базилік – основний інгредієнт приготування песто та інших страв середземноморської кухні. А ще ця однорічна рослина відлякує кімнатних мух та комарів.

Переконайтеся, що рослина отримує від шести до восьми годин повного сонця на день. Ґрунт повинен бути вологим і добре дренованим.

Кармен Джонстон додала, що ця універсальна рослина може лікувати укуси комарів. Вона рекомендує покатати кілька листків між долонями, щоб вивільнити з них натуральну олію, а потім прикласти їх до укусу, щоб полегшити набряк.



Базилік відлякує комах / Фото Pexels

М'ята

Листя м'яти є освіжаючим доповненням до страв та коктейлів, втім ви, ймовірно, навіть не знали про те, що вона чудово відлякує комарів.

М’яту можна вирощувати у приміщенні хоч цілу зиму. Це невибаглива у догляді рослина. Зривайте з неї час від часу листя, щоб вона була ароматною.

Венерина мухоловка

Венерина мухоловка ловить комах і павуків у своє листя, яке виглядає як відкритий рот із гострими зубами. Після того, як комаха потрапляє всередину, листя закривається, а тоді рослина її з’їдає.

Ролина ця доволі вибаглива, адже вимагає сонячного світла. Слідкуйте за тим, аби її коріння в горщику було завжди у воді. Окрім того, вода має бути або дистильованою або дощовою, вода з крану для цієї рослини не підійде.

Взимку цю рослину треба годувати сушеними комахами чи кормом для риб з високим вмістом білка.