Середня тривалість життя плодової мухи становить від 40 до 50 днів. Комарі живуть менше, але в них велика здатність розмножуватися. Мухи та комарі не лише завдають незручностей, але й переносять різні бактерії.

До теми Як позбутися від домашніх мух: їх більше не буде у вашій оселі

Фруктових мух і комарів дуже важко позбутися, втім варто скористатися кількома методами, які допоможуть вам їх позбутися.

Найкращі способи позбутися плодових мух і комарів

Використовуйте інсектицид

Якщо методи профілактики не працюють (вчасно викидати залишки їжі зі сміттям), використовуйте інсектицид, спеціально призначений для боротьби з комарами.

Встановіть пастки для мух

Ви можете спеціальними спреями вбити дорослих плодових мух, але ви не вбезпечите себе від яєць та личинок, які вони могли залишити на вашій кухні.

Куплені в магазині пастки для мух запобігають розмноженню мух. Їх можна придбати у місцевому господарському магазині. Ці одноразові пастки для плодових мух, оснащені нетоксичною принадою, яка виловлює всіх мух.



Як позбутися плодових мух в домашніх умовах / Фото Consumer

Як зробити пастку для мух з оцту

Ви можете зробити пастку своїми руками. Для цього вам знадобиться кілька речей з домашнього вжитку.

Порожня пляшка вина або банка;

Аркуш паперу;

Стрічка;

1 ч. л. яблучного оцту.

Що робити:

Сформуйте конусоподібну вирву з аркуша паперу. Заклейте вирву скотчем, залишивши невеликий отвір на вузькому кінці.

Помістіть вирву в чисту порожню пляшку або банку. Заправте банку чайною ложкою яблучного оцту.

Розмістіть одну або кілька таких пасток в місцях, де шкідників можна побачити найчастіше. Плодові мушки легко потрапляють у пастку, але не можуть вилетіти. Після того, як ви зловите всіх видимих мух, убийте їх спреєм або випустіть надвір.