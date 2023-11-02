Виключте їх з раціону: від яких двох продуктів ви найбільше поправляєтеся

Експерти з харчування радять відмовитися від двох продуктів, які найбільше впливають на збільшення вашої ваги.

Солодкі продукти містять багато калорій, а споживання цукру в надлишку призводить до резистентності до інсуліну, яка є попередником діабету 2 типу, ожиріння печінки, хвороб серця та збільшення ваги.

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Солодкі пластівці та протеїнові батончики – найгірші продукти з високим вмістом цукру. Їх слід уникати, якщо ви хочете схуднути. Вони містять багато нездорових жирів, рафінованих вуглеводів, які сприяють накопиченню жиру на животі.

Солодкі пластівці

Пластівці мають дуже високий вміст цукру та низьку харчову цінність. Дієтологиня Дана Ханнес каже, що в цьому продукті немає клітковини, білка, а тому організмові треба мало зусиль для перетравлення, тож калорії майже не спалюються.

Також завдати шкоди вашому метаболізму можуть солодкі каші, особливо ті, які ми купуємо в пакетиках. Так, це сніданок швидкого приготування, втім він є зовсім некорисним.

Також дієтологиня каже, що коли ви їсте високоперероблений цукор, то ваш організм почне збільшувати вагу. Рекомендована норма цукру становить 24 грами, а одна порція пластівців містить 19,8 грами цукру.

Розпочинаючи свій ранок з солодкого, ви з великою ймовірністю потягнетеся до солодких продуктів впродовж дня, тож автоматично перевершите денну норму цукру.

Протеїнові батончики

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Вам може здатися це дивним, але так, протеїнові батончики можуть призвести до накопичення жиру.

"Протеїнові батончики з високим вмістом доданого цукру містять порожні калорії без поживної користі. Більшість калорій надходить із цих простих цукрів, а не зі складних вуглеводів", – розповіла експертка з харчування Лорі Вокер.

Вона додала, що цукор у протеїнових батончиках може призвести до проблем із травленням, таким як гази, здуття живота та запалення. Протеїнові батончики містять шкідливі жири, такі як трансжири або насичені жири, які погано впливають на зниження ваги.